Damiano aderisce a CO2alizione Italia

Damiano, azienda di Terranova (Me) leader nella produzione e trasformazione di frutta secca proveniente da agricoltura biologica aderisce a CO2alizione Italia. L’iniziativa punta ad aumentare il livello di impegno verso la neutralità climatica attraverso l’adozione di una pratica di governance innovativa. E soprattutto focalizzata sull’idea di un’economia a zero emissioni, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica.

Aziende a zero emissioni

“Damiano è stata fra le prime in Europa a certificarsi come azienda B Corp”. Ha detto Riccardo Damiano, CEO dell’azienda. “Con i nostri prodotti da agricoltura biologica siamo da sempre attenti nell’adottare le migliori pratiche per ridurre al massimo l’impatto ambientale, sia durante la coltivazione e la lavorazione del prodotto che durante il trasporto e la distribuzione. Questo ulteriore passo attesta il nostro impegno nel rispettare e avere cura del pianeta in cui viviamo”.

Accresce il proprio impegno in favore della sostenibilità ambientale

Questo impegno, da parte delle aziende aderenti a CO2alizione, viene integrato all’interno dello statuto societario in modo che diventi una vera e propria finalità dell’impresa. Anche in caso di aumenti di capitale e cambi di management, di passaggi generazionali o di quotazione in borsa. CO2alizione Italia, tra gli altri, Aboca, Nespresso, Danone e Illy, vuole diffondere la pratica perché venga adottata da un numero più ampio possibile di aziende. Nel proprio manifesto scrive così. “Mai come oggi siamo chiamati a intraprendere cambiamenti che portino ad una evoluzione progressiva del nostro modello di business in chiave rigenerativa. Ed è proprio di questo modello che vogliamo essere esempio e farci promotori in Italia, in Europa e nel mondo.”

Fondata nel 1964 in un territorio vocato alla produzione delle nocciole, Damiano ha introdotto nel 1976 la sua prima produzione biologica.E’ stata tra i pionieri del settore e convertendosi nel 2000 interamente alla trasformazione di frutta secca proveniente da agricoltura biologica.

Dal 2016 l’azienda fa parte del ristretto numero delle B Corp italiane (B sta per Benefit). Aziende che assumono spontaneamente l’obbligo di agire secondo i più alti standard di responsabilità. Nel 2021 Damiano ha ottenuto, unica azienda italiana nel comparto food, il Premio Best of the World Environment 2021. Confermandosi come l’azienda del nostro Pa<<ese del settore food più impegnata sui temi della sostenibilità, dell’impatto ambientale e del rispetto della biodiversità, al sedicesimo posto nel ranking mondiale, e al primo tra le imprese italiane del settore food.