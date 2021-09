Dal pane di Busket al pesce di Sadler

FdQ è la Finanziaria dei Quintavalle holding di famiglia di Illo Quintavalle. FdQ ha investito in due startup milanesi per intercettare nuovi bisogni e soddisfare in maniera intelligente e rispettosa requisiti ambientali. Nasce così Busket, filiera corta di produzione e vendita di pane e focacce, a Milano, sulla quale FdQ scommette e investe. L’idea di Busket è quella di valorizzare l’economia di prossimità e salvaguardare l’ambiente, in armonia con la filiera che parte dai mulini per arrivare nelle case dei consumatori passando dai fornai di quartiere. Con il lockdown il fornaio di quartiere è diventato il centro del quartiere su cui fare affidamento anche per le consegne a domicilio. Questo anche in un’ottica di sostenibilità ambientale. Il pane è diventato etico, e la scelta dei consumatori privilegia un prodotto sostenibile, nella materia prima, nella lavorazione, e anche nell’imballaggio.

Il pesce dell’Alaska a Milano

Fino al 27 settembre sempre a Milano è possibile gustare i gioielli ittici del Pacifico alla Chic’n Quick, la “Trattoria Moderna” dello chef Claudio Sadler. Chic’n Quick è un’autentica “trattoria” riadattata alla modernità milanese. Un locale nato proprio accanto al più blasonato locale dello chef. La definizione “informale” non deve trarre in inganno perché basta dare uno sguardo alle proposte gastronomiche per scoprire che cucina e servizio sono al top.

Claudio Sadler è uno dei guru più apprezzati è a Milano dal 1986 quando ha aperto l’Osteria di Porta Cicca di Ripa Ticinese. Lì nel 1991 ha conquistato la stella Michelin e, dopo anni di carriera sui Navigli, si è trasferito in via Ascanio Sforza 77 diventando punto di riferimento di alta gamma in città. Ora ad attendere i milanesi ci sono cene a tema con i pesci dell’Alaska. Salmone selvaggio, Ikura, Granchio reale, Black Cod, gioielli ittici di un Paese dove il pescato è simbolo di freschezza, naturalità e sostenibilità. Il menù creato ad hoc è proposto 65 euro a persona!

Il menu degustazione

Trancio di Salmone selvaggio dell’Alaska affumicato in casa con purè di finocchi al Pernod, pane nero al cumino.

Lasagne nere con sughetto di polpa di Granchio Reale e tatami di melanzane. Black Cod con spuma di olive verdi, perle di yuzu e purè di patate al prezzemolo. Pavlova con frutta fresca. Il tutto abbinato con i vini della Cantina Pescaja: Spumante Brut Exé, Solo Luna 2019 e Soleil Terre Alfieri DOC Arneis 2020. Le prenotazioni per la serata, in linea con le attuali norme in vigore sul distanziamento, vanno fatte o via mail cnq@sadler.it,sadler@sadler.it oppure telefonicamente tel: 02 89503222.

FdQ ha investito inoltre in Lami, una startup nata nel 2020 a Milano da un’intuizione di Davide Barenghi, founder e ceo, e di Tommaso de Mojana, founder e coo. Lami vuole portare la rivoluzione digitale nel mondo health. Obiettivo: trasferire il concetto della delivery nel campo della salute, portando quindi benessere a domicilio. Un modo nuovo per avere servizi sanitari veloci, comodi e smart.

