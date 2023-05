Credit Factor acquisisce un portafoglio 360 milioni di euro

Credit Factor, joint venture partecipata al 50% da Banca Capasso (Gruppo IBL Banca) e al 50% da Europa Factor, prosegue il percorso di crescita nel mercato degli Npe. Completa l’acquisizione di un portafoglio granulare del valore nominale di 360 milioni di euro, posto in cessione da una grande banca italiana.

Banca Capasso ha svolto anche il ruolo di arranger

Il portafoglio, denominato “CAS” è composto da circa 20.000 esposizioni deteriorate relative principalmente a conti correnti, ex mutui fondiari e prestiti personali. L’operazione è stata finanziata da Banca Capasso – realtà controllata al 100% da IBL Banca e che opera come banca di investimento del Gruppo nel segmento Npe. Banca Capasso, nell’ambito di quest’operazione ha agito anche come arranger, strutturando la cartolarizzazione del portafoglio di crediti. Mentre Europa Factor – operatore specializzato nella gestione di crediti non performing – svolge il ruolo di Special Servicer.

La società partecipata da Banca Capasso (Gruppo IBL Banca) e da Europa Factor supera i 3 miliardi di euro di valore del proprio portafoglio

L’operazione si inquadra in un programma di acquisto di crediti che prevede per il 2023 investimenti per circa 80 milioni di euro. A fine 2022 Credit Factor deteneva 2,4 miliardi di euro (valore nominale) di crediti in portafoglio, per un controvalore di circa 87 milioni di euro. Credit Factor ha superato la soglia di 3 miliardi di euro di valore nominale complessivo del proprio portafoglio, detenuto direttamente e attraverso lo Special Purpose Vehicle di riferimento.

Giovanni Boccuzzi, Ad Banca Capasso e membro del CdA di Credit Factor

“L’operazione realizzata da Credit Factor rappresenta un passo importante nello sviluppo della joint venture e nell’attuazione del piano industriale. Così come un ulteriore tassello nel percorso di diversificazione del Gruppo IBL Banca in aree di business ad alto potenziale. Ci aspettiamo che il mercato degli Npe unsecured si manterrà vivace nei prossimi mesi. Continuerà ad offrire opportunità interessanti per operatori specializzati e dotati delle competenze e dell’esperienza necessaria a gestire deal di questa complessità”.

Pierluca Bottone, Ad Europa Factor e di Credit Factor

“Siamo soddisfatti della nostra capacità di offrire un supporto rilevante in qualità di special servicer. Questa operazione ci permette di ampliare la collaborazione esistente con il veicolo appositamente realizzato. Nel complesso Europa Factor gestisce 2.6 milioni di posizioni per la joint venture Credit Factor. A tal fine Europa Factor ha intrapreso un percorso di evoluzione tecnologica finalizzata all’espansione della propria capacity operativa. La nostra “macchina del recupero” rappresenta il “fattore determinante” per la realizzazione degli sfidanti obiettivi del piano industriale della nostra partecipata Credit Factor”.

Chi è Credit Factor

Credit Factor è un intermediario finanziario autorizzato all’esercizio dell’attività̀ di concessione di finanziamenti (106 TUB), attivo dal 2018 nell’acquisto e gestione di crediti non performing. La società ha l’obiettivo di acquistare pro-soluto portafogli di crediti problematici e/o di difficile esigibilità (NPE) principalmente di natura bancaria-finanziaria di small e medium ticket e privi di garanzie reali (retail unsecured).

Credit Factor è una joint venture partecipata al 50% da Banca Capasso, parte del Gruppo IBL Banca, leader nel mercato italiano dei finanziamenti tramite cessione del quinto, ed al 50% da Europa Factor S.p.A., intermediario finanziario iscritto all’albo 106 TUB e tra i principali player del mercato italiano nella gestione di crediti non performing.

Chi è Banca Capasso

E’ entrata a far parte del Gruppo Bancario IBL Banca nel 2021.

Nel corso di oltre un secolo di storia ha agito da volano per l’economia locale svolgendo attività tradizionale di banca commerciale a forte vocazione territoriale. Con l’ingresso nel Gruppo IBL Banca (da cui è controllata al 100%), è stato avviato un percorso di diversificazione del business con gli investimenti in NPE. Attraverso una divisione specializzata con sedi a Roma e Milano. Banca Capasso è presente nelle province di Caserta e Benevento. Ha sei filiali e nel Lazio con due filiali nella Capitale. La sede legale e la direzione generale sono a Roma. L’AD è Giovanni Boccuzzi.

Chi è Europa Factor

E’ una società per azioni italiana che vanta oltre 20 anni nel recupero del credito che va dall’acquisto, alla gestione, alla collection dei crediti insoluti. Si occupa dell’acquisto di portafogli di NPLs, della gestione e del recupero crediti per conto terzi. Offre servizi di consulenza in materia di crediti. Coinvolge quasi 2.000 collaboratori ed ha il proprio headquarter a Roma e 16 hub dislocati nei principali comuni. Opera sull’intero territorio nazionale attraverso 70 home collector e 40 agenzie di recupero.

Nata nel 2003 inizia a svilupparsi negli anni acquisendo crediti non performing dalle più grandi corporate nei settori utilities e telco. Nel 2020 Europa Factor emette i primi due mini-bond sul segmento ExtraMOT PRO3 per complessivi 5 milioni di euro. Nel 2022 la Società emette un altro mini-bond del valore complessivo di 5 milioni di euro. L’azienda è leader in Italia con oltre 9 milioni di posizioni in gestione e registra nel 2022 oltre 41 milioni di ricavi.

Nella foto a sinistra Pierluca Bottone (AD EUROPA FACTOR) e a destra Giovanni Boccuzzi (AD BANCA CAPASSO)