Cradlepoint cresce e si rafforza

Sono Alberto Nardi, (foto di apertura) Account Director MSP Sales Southern Europe, e Roberto Lucarelli, MSP Solution Architect Southern Europe, i due nuovi manager al servizio dell’azienda.

Cradlepoint è leader mondiale nelle soluzioni di rete wireless 5G e LTE gestite dal cloud. Nardi e Lucarelli contribuiranno alla crescita dell’azienda, rafforzando la collaborazione con i Managed Service Provider (MSP).

Lorenzo Ruggiero Area Director Southern Europe di Cradlepoint

“L’ingresso di Nardi e Lucarelli conferma la nostra volontà di sostenere i partner e clienti nel mercato italiano. Due professionisti di livello che arrivano in un momento strategico per l’azienda e il mercato. Portano quindi nel team la loro forte esperienza nello sviluppo di progetti 5G, SD-WAN e security in collaborazione con i Managed Service Provider”.

Chi è Alberto Nardi

Ha una ventennale esperienza nel mondo delle soluzioni IT Enterprise dedicate ad aziende di grandi e PMI. Inoltre una consolidata conoscenza in ambito Networking e Cybersecurity. E’ stato anche Regional Sales Director di Cato Networks Italia e ha ricoperto posizioni di Sales Manager in Sonicwall, Riverbed e Dell EMC.

Chi è Roberto Lucarelli

Laurea in Ingegneria delle Tlc e Master in Cybersecurity, ha una esperienza ventennale in ambito ICT e Telecomunicazioni. È stato anche Responsabile Tecnico per system integrator italiani e Senior Sales Engineer in Sandvine e A10Networks. Ha sviluppato esperienze nella realizzazione di progetti complessi in ambito Networking e Cybersecurity per operatori internet fissi e mobili.

“I Managed Service Provider stanno diventando una parte strategica del modello di vendita indiretta di Cradlepoint. Quindi noi contiamo su di loro e loro contano su di noi per ingegnerizzare e portare sul mercato le migliori soluzioni”. Ha commentato Alberto Nardi.

“Nel 2023 assisteremo a una grande crescita del potenziale dell’IoT e del 5G in concomitanza con l’evoluzione dell’edge computing”. Ha commentato Roberto Lucarelli.

Chi è Cradlepoint

Offre la libertà di connettere persone, luoghi e cose, rendendo possibili nuove esperienze, abilitando nuove modalità di lavoro e risultati di business migliori, ovunque. Pioniere nella Wireless WAN, offre router e adattatori avanzati 5G e 4G, gestiti tramite Cradlepoint NetCloud™. Aziende private ed enti pubblici si affidano alla sua Cellular Intelligence per costruire una rete affidabile e sicura, ovunque occorra, connettendo siti fissi e temporanei, veicoli, dispositivi IoT e persone che lavorano da remoto. Con sede a Boise, in Idaho, appartiene ad Ericsson. Inoltre fa parte della sua Business Area Enterprise Wireless Solutions. I suoi uffici internazionali si trovano in Europa, India, Canada, America Latina, Asia e Oceania.