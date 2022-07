Cosa aspettarsi da Windows 11?

In data 5 ottobre 2021 la Microsoft ha lanciato ufficialmente Windows 11, ossia il nuovo sistema operativo che sostituirà definitivamente la versione Windows 10.

Windows 11, d’altra parte, entra in un mercato in cui la maggior parte delle persone è soddisfatta di Windows 10, per cui sono molto frequenti le domanda perché adesso? e cosa c’è da aspettarsi con Windows 11? A seguire ci sono le riposte e relativi approfondimenti.

Cosa c’è di nuovo in Windows 11?

Quando Windows 10 è stato lanciato, si diceva che fosse la versione finale del prodotto, e che gli aggiornamenti futuri sarebbero stati garantiti, piuttosto che un nuovo numero di versione.

Tuttavia sono passati appena sei anni e i tempi sono cambiati, così come la gestione e la proprietà del team di sviluppo di Windows in Microsoft. Nel bene e nel male, l’azienda ha ritenuto che ora sia un buon momento per fare di nuovo una rottura netta.

La domanda è perché adesso? Cosa c’è di nuovo? Perché Microsoft sta scegliendo questo momento per passare da Windows 10 di grande successo e implementare un altro ciclo di aggiornamento? Ad alcune di queste domande è possibile rispondere, ma per altre ci vorrà invece del tempo.

La nuova e aggiornata interfaccia utente di Windows 11

Il cambiamento immediato che tutti noteranno è che Microsoft ha completamente rinnovato l’interfaccia utente per Windows 11.

Apparentemente si sono stancati della loro ossessione per quelle piatte e spoglie e sono passati a un tema molto più colorato ed espressivo. Ci sono anche importanti modifiche al menu Start e alla barra delle applicazioni.

Il primo ad esempio ha abbandonato l’idea del live title che del resto non ha mai funzionato bene sul desktop.

Questa nuova versione potrebbe tuttavia rendere più difficile trovare l’applicazione che si sta cercando poiché l’icona cambierebbe non poco in termini di layout.

Il menu Start tutto sommato torna alle icone delle app di base, ma ora per impostazione predefinita, si trova posizionato al centro del display. I riquadri live infine sono stati sostituiti con widget e sono accessibili tramite un’icona sulla barra delle applicazioni.

Le altre novità di Windows 11

Nella nuova versione del prodotto Microsoft, la modalità tablet è scomparsa, e ciò si rivelerà poco piacevole per chi amava utilizzare Windows 10 nella sua modalità touch-friendly. Anche la barra delle applicazioni passa da sinistra al centrata e quando vengono aperte più applicazioni, le icone già sulla barra delle applicazioni si sposteranno a sinistra per mantenere le cose centrate.

Verdetto finale su Windows 11

Nel complesso, la nuova interfaccia utente presente in Windows 11 è pulita, colorata e dà nuova vita a ciò che era diventato un po’ obsoleto nella versione 10. Funzionalmente, non è tuttavia drasticamente diversa, anche se sposta il menu Start nell’angolo in basso a sinistra. La perdita di Live Tiles sembra un downgrade della funzionalità, ma rende comunque l’interfaccia più coerente e più facile l’accesso alle applicazioni.

Una volta installata la versione di Windows 11 sul PC, va detto che è possibile scoprire altre sorprendenti modo per le personalizzazioni e funzionalità.

In definitiva possiamo asserire che seppur diversa, il cambiamento non può definirsi drastico cosa che invece è accaduta nel momento in cui la Microsoft ha deciso di aggiornare il sistema operativo dalla versione 8 a quella 10.

Infine chi ha installato quest’ultima, potrà comunque ricevere aggiornamenti fino all’anno 2025 salvo eventuali proroghe da parte del colosso informatico.