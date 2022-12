Corso per commercialisti e tirocinanti della scuola Sanchini

Inizierà il 9 gennaio il Corso di formazione per la preparazione dell’esame per conseguire il titolo di Dottori Commercialisti e di Esperti Contabili.

Una grande occasione per formarsi

Il Corso è organizzato da otto Ordini territoriali: Cagliari, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Roma Rieti e Viterbo. Restano invece immutate rispetto alle edizioni degli anni precedenti la regia della Fondazione Telos, braccio operativo dell’Ordine di Roma per le attività formative. E inoltre resta attiva la collaborazione con l’Università di Roma “Sapienza”, che fin dalla prima edizione del corso contribuisce alla realizzazione dell’iniziativa.

19° corso per tirocinanti e professionisti

“Otto ordini si sono uniti per organizzare questo Corso”. Ha detto Giovanni Battista Calì, (nella foto) presidente dell’Odcec di Roma. “Sono convinti che i giovani siano il futuro della nostra professione e che la loro adeguata formazione sia fondamentale per il loro successo e per il successo degli studi in cui operano. I giovani professionisti rappresentano infatti una opportunità per ampliare le competenze degli studi. E inoltre per portarvi all’interno sensibilità, esperienze e prospettive nuove”.

Ripartono le attività della Scuola

La scuola negli anni ha modificato la sua natura, “e oggi – spiega Calì – permette agli iscritti di formarsi anche dal luogo di lavoro o da casa. Azzerando così il tempo perso per gli spostamenti. Le lezioni, infatti, sono online. Abbiamo iniziato a farlo durante la pandemia e oggi, assecondando la richiesta degli iscritti, continuiamo”.

240 ore con 8 moduli per aggiornare i commercialisti

La durata è di 240 ore divise in 8 moduli. I partecipanti potranno approfondire con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche i principali temi dell’attività professionale ed oggetto delle prove dell’esame di Stato. Le lezioni inizieranno il 9 gennaio per terminare il 9 ottobre 2023. Seguiranno un calendario che prevede due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 18:30. Sono aperte le iscrizioni sul sito della Fondazione Telos.

Dorina Casadei, presidente della Scuola Aldo Sanchini

“Il corso abbraccia gran parte delle materie che vengono affrontate durante l’esame di Stato. Abbiamo cercato un approccio pratico, scegliendo professionisti che svolgono l’attività professionale e che vengono affiancati da docenti universitari. Riteniamo fondamentale la partecipazione, tra i relatori, di funzionari dell’Agenzia delle Entrate e magistrati, figure con cui i professionisti si interfacciano praticamente ogni giorno. Un approccio a 360 gradi per formare i commercialisti di oggi e di domani”.