Contri Spumanti apre a Hyle Capital Partners

Il 2022 è iniziato nel migliore dei modi per Contri Spumanti: Hyle Capital Partners, attraverso il fondo Finance for Food One, è entrato a fare parte della compagne societaria. Una new entry che permetterà a Paolo Contri di entrare agevolmente in una nuova fase di crescita dell’azienda. Elementi chiave della partnership sono una forte vocazione industriale, il Made in Italy e molta attenzione alle filiere produttive.

Contri Spumanti è il secondo investimento per Finance for Food One

Contri Spumanti, nata nel 1959 da Luciano Contri, si fonda su una profonda conoscenza enologica, sulla spumantizzazione dei vini e sulla flessibilità produttiva. La sua forza sta nel ricco portafoglio prodotti che spazia dagli sparkling ai vini fermi. La gamma prodotti abbraccia numerosi vitigni, provenienti da Puglia, Veneto, Emilia Romagna, Sicilia, Sardegna ed Abruzzo. L’azienda realizza due terzi del suo fatturato in Europa, Russia ed Asia. Sotto la guida di Paolo, Contri Spumanti è cresciuta con tassi a doppia cifra, superando la soglia dei 100 milioni di fatturato, e un Ebitda di 10 milioni.

Contri Spumanti opera su 2 stabilimenti di Cazzano di Tramigna in provincia di Verona nonché a Campogalliano in provincia di Modena. Vanta anche le più importanti certificazioni (BRC, IFS, ISO 14001, ISO 45001 ed ISO 9001). Il nuovo stabilimento di Cazzano di Tramigna ha un impianto fotovoltaico in grado di soddisfare l’intera domanda energetica della società. Inoltre riutilizza le emissioni di anidride carbonica derivanti dai processi produttivi.

Paolo Contri, affiancato in questi anni da Aliante Equity Tre, continuerà quindi a guidare l’azienda. Il team d’investimento di Hyle Capital Partners è composto da Matteo Chieregato (Managing Partner), Francesco Zito (Partner) e Andrea Armienti (Analyst).

Paolo Bordi presidente di Hyle

“Hyle è l’interlocutore ideale per i progetti di sviluppo della media azienda Italiana. Nell’attuale contesto di mercato è fondamentale offrire alle aziende competenze integrate a supporto della crescita. Il connubio fra il team, guidato da Matteo Chieregato e Francesco Zito, e il network nel settore agroalimentare sono fattori chiave di successo”.

Hyle Capital Partners è una SGR indipendente ed istituzionale che opera sul mercato italiano e promuove e gestisce fondi di Private Equity che investono nel capitale di Pmi italiane. Con il fondo di private equity “Finance for Food One”, punta sul “Made in Italy” e investe sull’intera filiera agroalimentare italiana e sui servizi connessi.

