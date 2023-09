Conio sceglie Coverflex

Conio fintech italiana, partecipata da Poste Italiane e Banca Generali, si impegna nel promuovere un ambiente di lavoro all’avanguardia ed equo. Offrendo a tutti i suoi dipendenti gli stessi benefici, indipendentemente dal ruolo, dal livello o dalla carica ricoperta.

Nuove iniziative per un lavoro sempre più a misura d’uomo

Conio rinnova questo impegno, implementando diverse iniziative a favore dei suoi collaboratori:

Politiche di lavoro ibrido. Introduce l’alternanza fra ufficio e lavoro remoto, per garantire ai propri dipendenti un approccio flessibile per migliorare l’equilibrio tra vita professionale e personale. Inoltre full-remote per poter attrarre anche talenti da tutto il territorio nazionale ed estero.

Possibilità di “Work From Everywhere”. Permette ai dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo vogliano fino a 60 giorni l’anno, durante le principali festività o durante il periodo estivo. Offre la possibilità di lavorare in luoghi che ispirano la creatività e il relax o poter trascorrere maggior tempo con le proprie famiglie.

Programmi personalizzati di “Learning and Development”. Include tra le altre attività, partecipazioni a corsi ed eventi di settore che possano valorizzare il percorso di crescita di ogni singola persona.

Il suo primo piano di welfare aziendale

Conio ha siglato un’importante partnership con Coverflex – azienda leader nelle soluzioni per il welfare aziendale. Obiettivo creare un piano di welfare per i propri collaboratori, ad integrazione della loro retribuzione.

Coverflex è la soluzione all-in-one e 100% digitale che permette alle aziende di progettare, consolidare e personalizzare i propri pacchetti retributivi. Con buoni pasto, welfare e sconti. I dipendenti gestiscono e utilizzano i benefit a disposizione tramite la Coverflex Card (voucher card su circuito Mastercard). E anche con l’app mobile, ottenendo più valore e migliorando la propria alfabetizzazione finanziaria in materia di retribuzione.

“Conio e Coverflex parlano la stessa lingua. Forniamo al team di Conio una soluzione che risponde alle esigenze di tutti i suoi collaboratori. E inoltre si inserisce in un progetto ancora più ampio di wellbeing aziendale. L’innovazione parte innanzitutto dalla scelta dei fornitori e degli strumenti che si mettono a disposizione dei dipendenti.” Ha detto Chiara Bassi, Country Manager di Coverflex.

“Il fintech e gli asset digitali sono tra i settori più impegnativi e in rapida crescita in Europa. Per questo motivo, vogliamo che Conio sia il posto dove le nostre persone possano crescere ed esprimersi al meglio. E lo facciamo in maniera equa, offrendo a tutti gli stessi benefici, indipendentemente dal ruolo, livello o carica ricoperta. La partnership mira a rendere il nostro ambiente di lavoro ancora più interessante. E soprattutto al passo con le principali aziende tech europee.” Ha detto Orlando Merone, General Manager di Conio.