Con Shopreme scansioni il prodotto e paghi cashless da smartphone

Si chiama Shopreme il nuovo sistema di fare shopping che consente agli utenti di scansionare i prodotti comodamente dallo smartphone e pagare direttamente all’interno dell’app.

La pandemia ha cambiato il modo di fare acquisti. I clienti desiderano ridurre i rischi, fare acquisti meno frequenti e più mirati e passare meno tempo nei negozi. Contactless è quindi la parola d’ordine per rispondere alle mutate esigenze degli utenti. A confermarlo anche i numeri di una ricerca McKinsey. Il 74% degli intervistati continuerà ad avvalersi di possibilità di checkout contactless e in sicurezza anche dopo l’emergenza sanitaria.

La soluzione scan&go rappresenta il futuro per il mondo del retail

La soluzione Scan&Go rappresenta il futuro per il mondo del retail e si applica ad ogni tipologia di punto vendita (supermercati inclusi). I clienti scansionano i loro acquisti con lo smartphone, pagano direttamente nell’app e lasciano il negozio senza passare dalle casse fisiche. Il tutto senza contatto diretto e senza l’utilizzo di dispositivi condivisi. L’uso di app di self-checkout consente inoltre di risparmiare tempo. Gli utenti completano i loro acquisti in 39 secondi (contro i 99 senza uso del self checkout) e acquistano il 10% di prodotti in più[1].

Oltre alla sicurezza negli acquisti, Shopreme offre una serie di vantaggi al retailer. Come più efficienza dei costi e dello spazio grazie al minor numero di registratori di cassa necessari, un aumento della conversione e delle vendite attraverso la gestione di campagne in tempo reale. Inoltre annunci e consigli iper-personalizzati; perfetta esperienza omnicanale tra spazio fisico e digitale.

Le funzionalità di Shopreme Scan&Go

Shopreme è un sistema white label che consente ampia personalizzazione. La app Shopreme può essere brandizzata secondo le linee guida del retailer e disponibile negli app store direttamente con il nome del brand.

In caso il negoziante abbia già a disposizione un’app, Shopreme è disponibile come SDK per essere integrata nell’app esistente. L’intera funzionalità di Scan&Go è disponibile anche come web-app. In questo modo gli utenti possono semplicemente navigare sul browser dello smartphone e scansionare il codice prodotto-

A disposizione inoltre un’ampia gamma di metodi di pagamento, tra cui carta di credito, PayPal o SEPA e Apple Pay. Dopo il pagamento, l’app crea una ricevuta digitale conforme alle norme di fiscalizzazione europee. La soluzione è adatta a qualsiasi rivenditore e prodotto, ed è in grado di leggere tutti i codici a barre, i prodotti pesati e sfusi, nonché quelli con restrizioni di età e protetti da EAS.

Suggerimenti di acquisto in base al carrello

Shopreme fornisce suggerimenti di acquisto in base al carrello. Facendo leva su una vasta gamma di dati anonimizzati, i clienti ricevono indicazioni pertinenti in base ai prodotti già selezionati. Il retailer ha la possibilità di inserire le informazioni dei prodotti e modificarle su tutte le eventuali filiali. In questo modo gli utenti possono informarsi in maniera semplice e veloce direttamente su app. Shopreme consente l’integrazione di programmi e campagne di fidelizzazione per riscattare buoni o aggiungere sconti prima del checkout.

Inoltre permette la raccolta di punti fedeltà, che possono essere in seguito trasformati in sconti direttamente all’interno app. L’app Shopreme permette di sfogliare volantini e prodotti comodamente da casa per creare la propria lista della spesa. Una funzione che aumenta ulteriormente la fidelizzazione del cliente, suggerendo prodotti aggiuntivi o opzioni di upselling. La lista della spesa mostra inoltre la disponibilità dei prodotti in magazzino.

Shopreme fornisce ai commessi tutte gli strumenti e le informazioni per gestire i checkout effettuati tramite Scan&Go attraverso un’app dedicata. Tra cui il tool live monitor per vedere esattamente quante persone stanno usando l’app in quel momento e in un negozio preciso. Ma anche la funzione re-scanning per assicurarsi che gli utenti abbiano pagato tutti gli articoli presenti nel carrello e la verifica dell’età, in relazione all’acquisto di articoli che richiedono un’età minima.

Shopreme aiuta a prevenire le perdite con app per dipendenti, exit gate ed RFID

Attraverso algoritmi di analisi del rischio, Scan&Go di Shopreme seleziona le persone da sottoporre a controlli dei dipendenti che possono verificare gli acquisti attraverso la loro app dedicata. Due sono le opzioni di exit gate che garantiscono il pagamento corretto di tutti i prodotti. Con la versione light, gli utenti scansionano il codice della ricevuta su un terminale ad hoc che avviserà i dipendenti tramite app. Mentre la seconda soluzione prevede il pagamento presso un terminale in uscita dedicato. Un algoritmo avvisa i dipendenti, affinché controllino i clienti selezionati direttamente al terminale.

Infine, le soluzioni EAS (Electronic Article Surveillance) intelligenti integrate in Shopreme permettono ai rivenditori di offrire un’esperienza di acquisto autonoma. Le soluzioni cloud RFID permettono di disattivare i tag RFID dei prodotti dopo il pagamento. Così il cliente può lasciare il negozio senza l’aiuto di un addetto alla vendita, fornendo al contempo informazioni che possono migliorare la disponibilità a scaffale. Se invece un tag RFID attivo viene riconosciuto, un allarme suonerà all’uscita.

