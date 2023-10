Con i dispositivi di Geotab la flotta aziendale ci guadagna

Le PMI e le aziende italiane sono quotidianamente alla caccia di soluzioni per migliorare l’efficienza e la sostenibilità del settore dei trasporti, il focus di Geotab. E in questo senso il leader nell’ambito della tecnologia per i veicoli connessi, sta compiendo numerosi sforzi, sia in termini di innovazione del prodotto sia verso la sostenibilità.

Come decarbonizzare la flotta aziendale

Sempre più aziende infatti fissano precisi obiettivi di decarbonizzazione e realizzano report sulle emissioni e sulla sostenibilità della propria flotta. In questo scenario è essenziale avere accesso a dati e insight di qualità. Le soluzioni di Geotab aiutano le PMI a gestire il consumo di carburante riducendo le emissioni. Inoltre semplificano il passaggio all’utilizzo di veicoli elettrici e a misurare i progressi compiuti verso gli obiettivi di sostenibilità.

Geotab è in grado di fornire, con il supporto delle soluzioni di Google, raccomandazioni, benchmark e valutazioni delle prestazioni basate sull’AI. Soluzioni che consentendo ai clienti di ottimizzare, snellire e scalare i dati relativi alla propria flotta.

Geotab la piattaforma che fa risparmiare 3,8 milioni di veicoli

Geotab e Google Cloud hanno lanciato una nuova serie di video intitolata “Sustainability On Board-The Power Of Data Insights“. La serie esplora il ruolo dei dati nella promozione della sostenibilità. Il risultato della combinazione della piattaforma di Geotab con l’infrastruttura di Google Cloud, si traduce in una soluzione che aiuta le PMI nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione ed ESG. Una piattaforma che interessa sia i Fleet manager che i Mobility manager delle aziende.

Geotab premiata con 4 Stevie® Awards agli International Business Awards® 2023

Per questa sua attività Geotab si è aggiudicata quattro Stevie® Awards alla 20a edizione degli Annual International Business Awards®. Tra questi il primo premio nella categoria Company of the Year – Transportation – Large. L’azienda ha ottenuto la medaglia di bronzo in due nuove categorie, introdotte per la prima volta, legate alla sostenibilità applicata. I premi sono stati assegnati alla leadership generale e al prodotto. La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di Franco Viganò, Director, Strategic Channel & Italy Country Manager di Geotab. E inoltre di Fabio Maio, Sales Manager di Geotab Italia al quale abbiamo rivolto alcune domande.

Ma quali sono i dispositivi in dotazione alle aziende?

“Esiste un principale dispositivo GO9 che può essere collegato attraverso diversi tipologie di cablaggio con marchi e modelli di veicoli presenti in 150 Paesi nel mondo utilizzando vettori di tlc diversi. A questo dispositivo scalabile possono essere connessi decine di accessori tra i quali per esempio l’ IOX-UREADER”.

Come funziona la tecnologia IOX?

“Consente alle aziende di connettere il tachigrafo da remoto e, per esempio, poter controllare la catena del freddo, lo stato di temperatura e inviare quello che noi definiamo Set Point della temperatra desiderata. Questa bidirezionalità tra veicolo e sistema, permette a diversi clienti di utilizzare il credito di imposta a proprio vantaggio”.

C’è un minimo di veicoli per cui le aziende hanno vantaggi ad applicare i vostri dispositivi?

“La nostra piattaforma e i prodotti sono utilizzati dalle micro imprese con pochi veicoli fino a flotte che, nel mondo, possono superare anche le 200 mila unità collegati. Si tratta chiaramente di un’offerta btb adattabile su tutti i tipi di flotte e per tutti gli operatori di trasporto della logistica”.

Come distribuite il prodotto?

“In Italia attraverso una quindicina di business partner. Nel mondo sono oltre cento i business partner di cui ci serviamo. Abbiamo soluzion hardware e software con Ford, Mercedes, Renault, Stellantis, Bmw e Mini che stanno iniziando a introdurre in fare di produzione i nostri dispositivi direttamente sui veicoli dedicati alle flotte. In presenza di flotte ibride possiamo utilizzare i prodotti insieme ai nostri”

Azienda super premiata

Geotab è stata premiata anche per la Green Fleet Dashboard. Si è aggiudicata Bronze Stevie® Award nella categoria Sustainability Product of the Year. Si tratta di uno strumento che sfrutta la potenza dei dati per fornire un sistema di tracciamento del carburante, delle emissioni e dei livelli di utilizzo dei veicoli elettrici.

Secondo Franco Viganò, Director il settore dei trasporti continua a impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi di decarbonizzazione. E Geotab cerca di sostenere i propri clienti in questo percorso, attraverso l’innovazione tecnologica. “Questi riconoscimenti confermano la nostra convinzione di essere sulla giusta strada: siamo orgogliosi di essere in prima linea nel raggiungimento degli obiettivi condivisi”.

Una piattaforma telematica commerciale leader a livello mondiale

In qualità di piattaforma telematica commerciale leader a livello mondiale, in grado di connettersi a oltre 3,8 milioni di veicoli. Contribuisce ad accelerare e a scalare la decarbonizzazione nel settore dei trasporti, fornendo informazioni che aiutano le flotte a valutare il proprio impatto ambientale. E inoltre ad adottare pratiche più sostenibili, ridurre le emissioni, semplificare il processo di elettrificazione. Oltre che a ottimizzare le attività dei veicoli elettrici, nonché a compiere progressi nel loro percorso di sostenibilità.

Chi è Geotab

Geotab è leader globale nelle soluzioni per il trasporto connesso, con oltre 47.000 clienti in 150 Paesi che utilizzano la nostra tecnologia per il monitoraggio e la gestione ottimizzata delle flotte. Da più di 20 anni investe in ricerca, sviluppo e innovazione per aiutare partner, clienti e organizzazioni a trasformare le proprie flotte. Connette 3,8 milioni di veicoli ed elabora più di 55 miliardi di dati al giorno. Questo per dare ai clienti la possibilità di prendere decisioni migliori, aumentare la produttività, avere flotte più sicure e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. La piattaforma flessibile e aperta e il Marketplace di Geotab offrono centinaia di soluzioni di terze parti. Sfrutta appieno il potenziale dei dati per una migliore analisi predittiva e in tempo reale.