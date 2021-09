Commessa da 4 milioni per Protom-Uas

Protom, prima KTI (knowledge &Technology Intensive) company italiana, in joint-venture

con UAS (Umbria Aerospace System), si aggiudica una commessa da 4 milioni arriva. Il committente è la divisione aerospazio di Calidus LLC di Abu Dhabi, fornitrice di sistemi tecnologici e terrestri.



La commessa prevede lo sviluppo, realizzazione e fornitura di 15 sistemi idraulici per il velivolo B250,

monomotore biposto utilizzato per l’addestramento militare. I primi due prototipi dovranno essere pronti entro 14 mesi e i restanti entro due anni.

Giuliano Di Paola, dirigente Protom

“Con questa importante commessa la nostra azienda si posiziona sul piano internazionale come integratore e fornitore di sistemi in ambito militare. Lavorare per una realtà come Calidus LLC ci inorgoglisce e rappresenta una nuova importante sfida”.



La società napoletana è leader della joint venture, ha risposto al bando di gara di Calidus LLC presentando una

proposta in partnership con Umbria Aerospace Systems. Protom svilupperà i sistemi e la società umbra, con sede a Foligno, produrrà l’equipaggiamento. A fare la differenza sono state le competenze impiegate nel settore aerospaziale da Protom nell’ambito dei programmi Clean Sky. Oltre che per ATR, Airbus e Leonardo.

Fabio De Felice, fondatore di Protom

“E’ estremamente qualificante per Protom e per il sistema aerospazio del nostro territorio, partecipare a un’attività di tale importanza. Questa commessa conferma che le competenze della nostra azienda e della filiera aerospaziale sono esportabili e riconosciute a livello internazionale. Lo considero uno sprone per poter fare sempre meglio e puntare su progetti sempre più ambiziosi”.

La prima KTI company italiana

Protom è la prima KTI (knowledge &Technology Intensive) company italiana offrendo un mix unico di competenze diverse che operano insieme. Dispone di 180 collaboratori e ha sedi a Napoli e Milano. L’azienda vanta collaborazioni con ABB, Leonardo, Airbus, Fca, Atr, Hitachi Rail, Accenture, NTT Data, Gi Group, ecc.

Grazie alle sue capacità, l’azienda Protom è un punto di riferimento per lo sviluppo di progetti ad alto tasso di innovazione. Fabio De Felice, fondatore, è tra i principali esperti italiani di digitalizzazione delle imprese. Insegna Ingegneria degli impianti industriali all’Università di Cassino.

Protom opera con 4 Business Unit: advanced engineering, digital transformation, smart manufacturing & knowledge development. A rafforzarla, da 2 tiger team, research lab e l’innovation lab. Il primo dedito allo sviluppo di progetti di R&D, il secondo focalizzato esclusivamente allo sviluppo di soluzioni innovative.

Protom ha ricevuto il certificato “Elite”, il programma di Borsa Italiana per le imprese ad alto potenziale. Nel 2019 è stata tra le “50 Future Shapers” selezionate dalla London Stock Exchange.

