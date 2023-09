Comelit affida il Commerciale ad Alessandro Stoppa

E’ Alessandro Stoppa, 49 anni, il nuovo Direttore Commerciale Italia di Comelit, seguirà l’intera rete vendita Italia e si occuperà di rafforzare la partnership con i distributori, senza trascurare gli utilizzatori finali.

“Comelit è un’azienda con una vocazione internazionale, è presente in oltre 90 Paesi, ma il mercato Italia per noi è e rimane strategico. Il nostro obiettivo primario è consolidare la nostra posizione e crescere sviluppando un network più solido con i nostri interlocutori: distributori, istallatori e clienti finali”.

Fare rete ed essere sempre più “With you. Always”

Secondo Stoppa Il mercato elettrico nel 2022 ha fatto registrare un incremento del 26% su cui hanno certamente pesato i diversi bonus governativi. Nel 2023 la crescita si è invece assestata su valori che si possono definire fisiologici, tra l’8 e il 12%. “Se possiamo attenderci una frenata sulle riqualificazioni del settore privato in conseguenza della sospensione dei bonus, ci sono ottime prospettive sul nuovo residenziale e sul terziario. Credo che sia il momento propizio per presidiare e rafforzare le nostre relazioni”.

Pronta ad investimenti importanti

“Comelit è un’azienda solida, orientata al futuro, con piani di sviluppo pluriennali e pronta ad investimenti importanti. La relazione con il cliente e anche con il personale è al centro della strategia di crescita, che è ambiziosa e per questo stimolante”. Ha concluso Stoppa.

Edoardo Barzasi, CEO dell’azienda di Rovetta

“Comelit intende proporsi al mercato sempre più come un’azienda capace di offrire soluzioni integrate per la sicurezza di ambienti e persone. L’esperienza, la conoscenza del settore, le capacità e l’entusiasmo di Alessandro saranno una carta vincente. Sia per consolidare i nostri risultati, sia per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel nostro mercato più significativo, quello italiano”.

About Comelit

Fondata nel 1956, Comelit Group S.p.A. progetta e realizza sistemi di videocitofonia, antintrusione, videosorveglianza, domotica, rivelazione incendi e controllo accessi. Mantiene il proprio headquarter a San Lorenzo di Rovetta (BG), che certifica un profondo legame con il territorio. Una forte vocazione internazionale e una visione globale delle esigenze dei diversi mercati, come dimostrano le 17 filiali estere e le esportazioni in oltre 90 Paesi. Il binomio innovazione tecnologica e qualità dei prodotti è diventato negli anni il marchio distintivo dell’azienda. Ora sta concentrando il suo impegno sul tema della sicurezza degli ambienti e delle persone che li vivono. Il Gruppo a fine 2022 ha superato i 172 milioni di Euro di fatturato, con più di 900 collaboratori.