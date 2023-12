Comau produce per HYCET

Comau ha progettato e installato una linea di assemblaggio automatizzata ad alto volume per HYCET, azienda controllata da Great Wall Motor. HYCET è leader nella produzione di tecnologia DHT (Dedicated Hybrid Transmission).

La DHT ibrida L.E.M.O.N. è un sistema di trasmissione di nuova generazione che permette l’uso simultaneo di motori a benzina e motori elettrici. Consente una ripartizione efficiente della potenza. La soluzione Comau prevede l’impiego di un totale di 12 robot su 6 linee per fornire una capacità produttiva annua di 150.000 unità per linea. Con un tempo ciclo inferiore a 2 minuti.

Nell’ambito del progetto, Comau ha sviluppato tutti i componenti necessari, comprese le linee di assemblaggio dei motori elettrici. E inoltre degli ingranaggi e degli alberi motore, le linee di assemblaggio principali e quelle di prova. Il sistema include processi complessi che garantiscono un assemblaggio completo, dai singoli componenti

a unità completamente funzionali. Inoltre, la soluzione di produzione ad alta velocità soddisfa i requisiti stringenti di HYCET in termini di precisione e qualità del prodotto. E inoltre garantisce anche una migliore adattabilità ed efficienza, riducendo al contempo i costi di produzione per i futuri aggiornamenti dei prodotti DHT.

La linea di produzione progettata da Comau può essere personalizzata per soddisfare le diverse esigenze del mercato

Comau ha anche utilizzato un design della stazione integrato nel processo, per garantire stabilità e qualità lungo l’intera linea di produzione. Il tasso di disponibilità delle attrezzature è del 90%. Un MES (Manufacturing Execution System) consente a HYCET di ottimizzare la gestione e la programmazione della linea. I parametri come potenza e spostamento, vengono monitorati per garantire il controllo di qualità durante l’intero processo produttivo. E inoltre supportare la successiva tracciabilità dei dati.

Wu Hongchao, Vicepresidente di HYCET Technology Co., Ltd

“La tecnologia DHT di HYCET rappresenta un’innovazione nel settore dei

veicoli ibridi. Offre prestazioni eccezionali per il sistema DHT di Great Wall Motor. Le capacità di progettazione e ingegneria di Comau confermano la loro posizione d’eccellenza in questo ambito. Durante tutta la fase di

implementazione del progetto, Comau ha rispettato il programma dei lavori. Questo nonostante

gli impatti ricorrenti della pandemia. Inoltre ha garantito una qualità di produzione costante. Questa stabilità è fondamentale per i nostri obiettivi di produzione. Ci consente di soddisfare le richieste del mercato e mantenere un’efficienza produttiva ottimale.”

Jeff Yuan, Comau Head of Countries Cluster APAC

“Dando priorità a fattori come flessibilità e qualità, Comau ha progettato un processo di produzione che riduce al minimo la possibilità di errore. Inoltre consente a HYCET di migliorare l’efficienza, ridurre i costi e

raggiungere i suoi obiettivi di produzione su larga scala. Le nostre competenze nella

mobilità elettrica sono supportate da una lunga esperienza nei settori dei motori

tradizionali. E anche dei sistemi a propulsione, contribuendo a posizionare Comau come leader

nelle soluzioni per veicoli elettrici a livello globale.”

Comau è specializzata in sistemi di assemblaggio per statori, sistemi di assemblaggio per rotori,

sistemi di assemblaggio per azionamenti elettrici. E inoltre sistemi di assemblaggio per controlli

elettrici e soluzioni di lavorazione per alloggiamenti elettrici. Comau sviluppa sistemi di produzione automatizzati per celle, moduli e pacchi completi per le batterie (con qualsiasi formato di celle). Inoltre offre una gamma di

sistemi per le diverse fasi del processo di produzione, comprese le tecnologie di

formazione delle celle delle batterie.

L’azienda è in grado di gestire qualunque progetto, dalla prototipazione e pre-

produzione alla produzione di massa, fino al riciclaggio delle batterie a fine vita.

Competenze pionieristiche nell’automazione e nell’elettrificazione consentono all’azienda di aiutare i suoi clienti, ovunque nel mondo. Questo per sfruttare i progressi tecnologici e gli ultimi sviluppi nell’ambito dei processi di produzione, oltre agli strumenti di digitalizzazione che li supportano.