Cinzia Di Michele è il direttore vendite Bimby

Cinzia Di Michele è il nuovo Direttore Vendite Bimby. Lo ha deciso Vorwerk Italia, azienda del Gruppo Vorwerk – la multinazionale leader nella vendita diretta.

Chi è Cinzia Di Michele

Laureata in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano approda in Vorwerk dopo aver maturato un’esperienza pluriennale e internazionale. Si è occupata dello sviluppo di strategie per la forza vendita e d’impatto sulla clientela.

Di Michele ha ricoperto ruoli chiave in multinazionali di vendita diretta in Italia e all’estero, spaziando in vari ambiti. Ha iniziato la sua carriera in Tupperware Brands, dove ha lavorato per 6 anni anni con crescenti responsabilità, prima come Marketing Project Leader, a Bruxelles, e successivamente come Training Manager.

Una brillante carriera

Nel 2011 è entrata a fare parte di AMC, azienda leader dei sistemi di cottura di alta qualità, ricoprendo diversi ruoli. Prima come Training and Business Development Manager in AMC Italy, poi nel 2014 come Chief Marketing Officer di AMC International, con sede a Zurigo. Infine, dall’ottobre 2019, come Managing Director di AMC Spagna con sede a Barcellona. Cinzia Di Michele entra ora in Vorwerk Italia dopo una brillante carriera, in cui ha dimostrato una solida competenza nello sviluppo commerciale. Inoltre una comprovata esperienza alla guida di team eterogenei nelle diverse aree aziendali in cui ha operato.

Professionalità, acume e passione

Il suo arrivo ai vertici aziendali e all’interno del Board Direzionale punta a consolidare e ad accrescere la forza del brand Bimby® sul mercato italiano. In qualità di Direttore Vendite Bimby, Cinzia Di Michele riporterà al Direttore Generale di Jorge Lasheras. Il principale obiettivo della nuova manager sarà supportare lo sviluppo personale e professionale della persone e, attraverso l’imprescindibile lavoro di squadra, conseguire traguardi ancora più importanti.