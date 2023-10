Cimbali Group acquista Vassalli Service AG

Cimbali Group, multinazionale italiana specializzata nelle macchine professionali per caffè espresso ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Vassalli Service AG . Quest’utima è distributore dei brand di Cimbali Group nel territorio svizzero da oltre 60 anni. Vassalli Service AG opera nel settore della vendita e riparazione di macchine professionali per caffè, bevande a base di latte e attrezzature dedicate alla caffetteria.

Nasce Cimbali Group Switzerland AG

Il passaggio a Cimbali Group vuole assicurare continuità anche nella legacy. È proprio nel segno della continuità, infatti, che l’attuale AD Marc Schneider proseguirà il suo mandato. Inoltre sarà membro del CdA insieme ad Enrico Bracesco, già Direttore Generale di Cimbali Group, e che diventerà Presidente del CdA di Vassalli Service AG.

Nuovi ruoli nel top management

Secondo Bracesco questo investimento rappresenta un’ulteriore tappa del corso di espansione del piano strategico di lungo periodo. Inoltre consolida un presidio nel cuore dell’Europa, in un mercato chiave come quello svizzero, sia per le macchine tradizionali, che le superautomatiche. “Lavoreremo in continuità con l’operato di Vassalli, che negli anni ha saputo valorizzare i nostri brand e costruire nel tempo un sistema di servizio eccellente su tutto il territorio”.

Chi è Vassalli Service AG

Conta oggi 58 dipendenti in totale e vanta uffici con showroom, laboratori certificati di training con un’accademia del caffè a Zurigo e Losanna. E’ stata riferimento centrale nel mercato del caffè in Svizzera, costruendo una squadra al servizio degli operatori del settore molto presente sul territorio. Inoltre garantisce un servizio tecnico di eccellenza.

Marc Schneider continuerà ad essere AD della società svizzera e sarà membro del CsA della stessa. E’ ingegnere con background tecnico e master degree in business administration e marketing. Da 10 anni lavora per Vassalli nel ruolo di AD.

Nuovo ruolo sarà assunto anche da Stefano Caverzaschi che diventerà Regional Director Western Europe, come responsabile delle filiali europee occupandosi anche del coordinamento della Filiale Svizzera. Caverzaschi lavora in Cimbali Group da 10 anni prima come Export Area Manager e poi Regional Director Distributori.

Questa acquisizione rientra nel percorso di internazionalizzazione che Cimbali Group ha ormai avviato da tempo. Con essa salgono a 12 le filiali all’estero del Gruppo che si aggiungono ai 4 stabilimenti produttivi presenti sul territorio italiano. Oltre allo stabilimento, dedicato alla produzione di Slayer, negli Stati Uniti.