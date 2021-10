Ci sono 50 milioni per le Pmi virtuose

Alba Leasing, operatore indipendente nella locazione, ha deciso di mettere a disposizione delle Pmi che investono nello sviluppo sostenibile un plafond di 50 milioni di euro.

L’iniziativa è finalizzata ad offrire finanziamenti a condizioni dedicate per l’acquisizione in leasing finanziario o in leasing operativo di beni strumentali alle Pmi che si impegnano. In che cosa? Ad operare nel processo di innovazione rivolto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica e mobilità elettrica.

Possono aderire – qui – le aziende impegnate con interventi nei settori idroelettrico, eolico, fotovoltaico, impianti alimentati a biogas, cogenerazione e trigenerazione, building automation control system, illuminotecnica.

Il lancio dello speciale plafond green avverrà in occasione di Ecomondo dal 26 al 29 ottobre alla Fiera di Rimini evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica. Alba Leasing sarà presente con un proprio stand (Pad. D6, stand 014) per rispondere alle richieste delle imprese interessate ad investimenti green.

Con questa iniziativa Alba Leasing vuole consolidare, nell’ambito della sostenibilità e dell’innovazione, il proprio ruolo di punto di riferimento per le Pmi.

Chi è Alba Leasing e cosa fa per le Pmi

E’ una società specializzata in finanziamenti in leasing. Partecipata da Banco BPM S.p.A. (39,19%), BPER Banca S.p.A. (33,50%), Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (19,26%) e Credito Valtellinese S.p.A. (8,05%). Alba Leasing dispone di una gamma di prodotti nei settori del leasing strumentale, targato, immobiliare ed energetico. Nel corso del primo semestre 2021 ha distribuito attraverso una rete di 5.262 sportelli bancari (3.790 delle banche azioniste e 1.472 delle banche convenzionate).

Con 5.921 contratti e 698 milioni di stipulato nel primo semestre 2021, Alba Leasing si posiziona al 3° posto. Nel ranking nazionale di settore (leasing finanziario e operativo) con una quota di mercato pari al 6,91%. Nel comparto strumentale (8,02%) Si posiziona al 4° posto in quello delle energie rinnovabili (9,62%) e dell’aeronavale (6,69%), e al 5° nell’immobiliare (quota di mercato pari al 9,29%).

