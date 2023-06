Christoph Knogler sarà il nuovo CEO di KEBA

Gerhard Luftensteiner, attuale CEO KEBA terminerà alla fine di settembre il proprio mandato di Amministratore Delegato. Al suo posto subentrerà Christoph Knogler.

Il nuovo arrivo assieme a Franz Holler e Andreas Schoberleitner, formerà la nuova squadra del Consiglio di amministrazione. Con l’ausilio di un consulente esterno, la selezione dei candidati è stata condotta attraverso un processo completo e intensivo. L’azienda ha individuato in Knogler, il quale ricopre la carica di Ad della divisione Energy Automation, il candidato ideale per la posizione.

Chi è Christoph Knogler

Knogler è in KEBA dal 2020 e ha avuto modo di ambientarsi e di conoscere l’azienda nella sua interezza. Durante la sua permanenza ha dimostrato uno spiccato orientamento al cliente e un’eccellente comprensione della strategia e del mercato. Si è distinto per la sua volontà, impegno e determinazione nel raggiungere gli obiettivi. Christoph Knogler è una persona dalla mentalità aperta e moderna, che si avvicina alle persone con empatia. In qualità di Ad della divisione Energy Automation, Knogler ha acquisito un’ampia esperienza nella gestione di un settore in rapida crescita. Specialmente nell’attuale fase di transizione del mercato caratterizzata da uno scenario volatile e dinamico.

Prima del suo ingresso in KEBA, Knogler ha ricoperto posizioni dirigenziali in diverse aziende del settore industriale. Ai primi di marzo è stato nominato dal Consiglio di Sorveglianza membro del Comitato esecutivo del Gruppo KEBA con decorrenza a partire dal 1° agosto 2023. Dal 1° ottobre, Knogler assumerà il ruolo di CEO come portavoce del Comitato esecutivo. Fino a tale data continuerà la carica di CEO della Divisione Energy Automation, assieme al suo collega Gerhard Weidinger. Nei prossimi mesi, passerà le consegne al suo successore designato Christian Peer, che ha iniziato a lavorare in KEBA lo scorso 1° maggio.

Passaggio di consegne

Gerhard Luftensteiner attuale CEO e Presidente del CdA del Gruppo rimarrà in carica fino al 1° ottobre. In qualità di comproprietario KEBA. Una volta terminato il mandato passerà al Consiglio di Sorveglianza di KEBA. Durante il periodo di transizione Luftensteiner affiancherà Knogler per effettuare il passaggio di consegne e ruoli.



Chi è KEBA

Keba nasce nel 1968, e da oltre 50 anni opera attraverso il continuo sviluppo di nuove soluzioni destinate all’automazione dei settori industriale, energetico e bancario. Presente a livello internazionale con sede centrale a Linz, Austria, annovera 26 filiali in 16 Paesi e oltre 2.000 dipendenti. Le soluzioni KEBA sono orientate alle singole esigenze dell’utente, creando così un collegamento ottimale verso la risoluzione tecnica dei problemi.