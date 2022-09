Christian Colombo, ceo Ficep, nuovo presidente di AFIL

Christian Colombo, ceo di Ficep (macchine utensili e impianti), è il nuovo Presidente di AFIL, il cluster tecnologico della regione Lombardia.

L’imprenditore prende le consegne da Diego Andreis (Fluid-o-tech), che resta nel consiglio direttivo appena rinnovato. Tra le priorità di Colombo: facilitare l’aggregazione di imprese lombarde intorno a iniziative di innovazione (strategic community). E anche supportarle nell’accesso a progetti finanziati, come ad esempio la Manifestazione di Interesse della Regione Lombardia per le filiere industriali.

Amministratore delegato di Ficep S.p.A

Colombo, classe 1971, Ingegnere Gestionale laureato al Politecnico di Milano, prende le consegne da Diego Andreis (Fluid-o-Tech S.r.l.) dopo quattro anni di Presidenza rimarrà nel Cda. Il nuovo Presidente di AFIL è stato eletto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, che si è insediato dopo la recente Assemblea Generale di inizio luglio 2022.

«Lavorerò per rendere più efficace e incisiva la mission di AFIL, che è di mettere insieme imprese industriali e persone intorno a progetti di innovazione. Dando così la possibilità alle aziende di accedere a iniziative e bandi di finanziamento regionali ed europei. La prima opportunità sulla quale lavoreremo per i nostri soci è la manifestazione di interesse di Regione Lombardia sulle filiere industriali». Dice Colombo.

Nascono le strategic community

«Prendo le consegne da Diego Andreis, che ringrazio, e con il quale la mia presidenza è in totale continuità. Nei prossimi anni vorrei fare in modo che AFIL fosse ancora più forte e incisiva, con un numero maggiore di soci e con una ancora maggiore capacità di creare valore in loro favore. Le strategic community – oltre alle importanti opportunità che offrono in termini di progetti regionali ed europei – sono un potente motore di cooperazione. E di condivisione di conoscenze. Vorrei svilupparle il più possibile».

Economia Circolare, Intelligenza Artificiale, e Manifattura Additiva

Le Strategic Communities di AFIL sono gruppi di lavoro in cui aziende, centri di ricerca, Università e associazioni imprenditoriali cooperano per il raggiungimento di obiettivi ed interessi condivisi su specifiche tematiche di innovazione manifatturiera. Le Strategic Communities affrontano temi quali l’Economia Circolare, l’Intelligenza Artificiale, la Manifattura Additiva, i materiali avanzati e molto altro.

Cluster tecnologico del manifatturiero lombardo

AFIL, acronimo di Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia, è il cluster tecnologico regionale del manifatturiero lombardo. Riunisce i principali portatori di interesse nel settore manifatturiero in Lombardia, di tutte le tipologie: aziende (grandi, medie, piccole e start-up), associazioni, università e centri di ricerca. La sua mission è articolata in tre pilastri:

Che cosa è AFIL

Crea un ecosistema di ricerca e innovazione basato sulla specializzazione regionale, collegando imprese, start-up, Università, Enti di Ricerca ed Associazioni, favorendone la collaborazione e promuovendo progetti ed iniziative di ricerca e innovazione Vuole essere soggetto di riferimento della Regione Lombardia per la definizione delle strategie e delle politiche di ricerca e innovazione nel settore manifatturiero. Posizionare il manifatturiero lombardo in Italia, Europa e nel mondo, attraverso la partecipazione al cluster nazionale fabbrica intelligente – CFI ed il collegamento con altre regioni europee nell’ambito delle strategie di smart specialization.