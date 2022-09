Chris Ross chief revenue officer Barracuda

Barracuda fornisce soluzioni di sicurezza cloud-first. Chris Ross è il nuovo Chief Revenue Officer (CRO) dell’azienda, con responsabilità delle vendite e delle partnership a livello globale.

Specialista in sicurezza, storage e canale

Specialista in sicurezza, storage e canale ha un’esperienza ultratrentennale nel settore tecnologico. Entra in Barracuda nel 2015 come senior vice president of international sales. In qualità di nuovo CRO, lavorerà per accelerare la crescita dell’azienda in tutte le regioni di vendita.

Hatem Naguib, CEO di Barracuda

“Supportati da KKR, stiamo portando una ventata di innovazione nel settore e sviluppando, in parallelo, la nostra suite integrata di soluzioni di sicurezza di ultima generazione, in risposta alle esigenze di clienti e partner. Dal suo arrivo in Barracuda, Chris ha innescato una rapida espansione e dato impulso alle attività di business internazionali. In qualità di CRO, aiuterà i team di vendita globali ad attuare le best practice. Inoltre stimolare la crescita, aumentare l’efficienza e ottimizzare l’allineamento delle vendite con le principali funzioni aziendali.”

Chris Ross, Chief Revenue Officer

“È un momento cruciale per l’azienda, che entra in una nuova fase del suo percorso di crescita e completa l’acquisizione con KKR. Il mio compito sarà integrare i team di vendita globali e diffondere le best practice tra i nostri specialisti. In modo da supportare il lancio della prossima generazione delle nostre soluzioni di cybersicurezza in ambiente cloud, studiate per proteggere i clienti in uno scenario di minacce in costante evoluzione.”

Barracuda crede che ogni organizzazione meriti l’accesso a soluzioni di sicurezza di fascia enterprise cloud-first, semplici da acquistare, implementare e utilizzare. Protegge email, reti, dati e applicazioni con soluzioni innovative in grado di crescere e adattarsi al crescere delle esigenze dei nostri clienti. Oltre 200.000 organizzazioni in tutto il mondo si affidano a lei per proteggersi da rischi ai quali non sapevano neanche di essere esposte, affinché possano concentrarsi sulla crescita del proprio business.