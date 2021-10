Chi pulisce le auto aziendali e a noleggio?

Cresce l’attenzione per la pulizia e disinfezione delle auto appartenenti alle flotte aziendali o date in noleggio.

Il trend emerge dalla ricerca di mercato B2B commissionata da Wash Out, società di car washing a domicilio e ecosostenibile, (gruppo Telepass) sul servizio di lavaggio veicoli aziendali in Italia. La pulizia degli interni in particolare ha avuto una forte accelerazione. Viene eseguita più intensamente rispetto al periodo pre-pandemico, con il 63% delle aziende intervistate che la esegue tutti i giorni (+ 14% rispetto al pre-pandemia). In aumento, ma con minore intensità, anche la frequenza con cui si procede alla pulizia esterna (+8%).

Con il Covid automobili aziendali più pulite

Anche la spesa prevista per la pulizia dell’auto è cambiata. Per il 50% del campione analizzato è aumentata in media del 25% rispetto al periodo pre-pandemia. Il 55% degli intervistati è inoltre d’accordo nell’affermare che la pulizia dei veicoli richieda non poco impegno in termini di lavoro. La quasi totalità del campione ritiene l’operazione gravosa in termini di risorse impiegate e il 14% addirittura problematica.

Ma quali sono le caratteristiche del servizio lavaggio più apprezzate dalle aziende?

Al primo posto troviamo l’aspetto dell’ecosostenibilità del servizio (importante per il 54% del campione analizzato). In seconda battuta acquistano importanza l’interesse nel comunicare un asset di questo tipo (39%). Poi anche la possibilità del lavaggio a domicilio (37%) e il risparmio di tempo (36%). Le aziende medio-grandi apprezzano la possibilità di usufruire di un pacchetto tutto incluso. Mentre le società di fleet management sono interessate all’ecosostenibilità e al lavaggio effettuato nella propria sede.

Il 60% delle aziende che ha tutta o parte della flotta a noleggio non esclude la possibilità di essere interessato ad un pacchetto omnicomprensivo noleggio-pulizia. Solo il 6% afferma di avere già questo tipo di servizio. Wash Out offre alle aziende un servizio che consente l’ottimizzazione dei processi. Poeta il Washer in sede con un forte risparmio di tempo nell’erogazione del servizio. Inoltre utilizza prodotti ecologici che riducono l’impatto ambientale e la produzione di scarti. Nell’ottica di un servizio omnicomprensivo, Wash Out offre la lucidatura, l’igienizzazione e la rigenerazione d’interni.

