Chef Rugiati rinnova accordo con Hapo

Quella tra lo chef Simone Rugiati e Hapo, Hellenic Aquaculture Producers Organization, è una collaborazione consolidata. Da tre anni infatti lo chef contribuisce alla diffusione del marchio Hapo, principale ente promotore dell’acquacoltura greca.

Da novembre 2019 a oggi, la partnership con lo chef, conduttore, noto al grande pubblico, ha contribuito a fare crescere la brand awareness di Hapo e del marchio Fish from Greece. Forse la crescita si deve anche alle performanti attività social che hanno visto il coinvolgimento dello chef. Fino alla fine del 2021 lo chef influencer darà voce alla brand identity, mission e valori di Hapo. Come? Attraverso la realizzazione di contenuti creati ad hoc e dirette video su Instagram per parlare della freschezza e delle qualità del Fish from Greece.

Hapo diffonde il marchio Fish from Greece

Rugiati rende omaggio ai 5 prodotti di eccellenza a marchio Fish from Greece – orata, branzino, ombrina boccadoro, pagro maggiore e ricciola – rendendoli protagonisti del piatto “Mangianza”.

Ma che cos’è la Mangianza vi chiederete? Si tratta di un piatto unico da presentarsi come un originale antipasto o secondo di mare. Il nome è dato dalla combinazione di “mangiare + abbondanza” per sottolineare l’utilizzo di molteplici tipologie di pesce. Oltre ai 5 dressing: polvere di acciughe, colatura di alici, salicornia, schiuma bianca di acqua di mare e buccia di limone.

Sapori che sposano perfettamente la filosofia dello chef, da sempre attento al reperimento e all’impiego in cucina di materie prime pregiate e al principio della cucina zero-waste. Che, per questo piatto specifico, si concretizzano con l’utilizzo della pelle del pesce incisa, passata nella pastella e fritta in tempura.

Hapo si impegna, inoltre, a operare nel rispetto di tutte le più severe normative dell’UE e dei suoi Stati membri per il benessere degli animali e la tutela dell’ambiente. Il fine è quello di perseguire una produzione etica e sostenibile, osservando i più alti standard qualitativi.

