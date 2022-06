Che valore ha il silenzio nel nostro quotidiano?

Che valore possono avere il silenzio e la solitudine all’interno del nostro quotidiano? È possibile trasformare il nostro mondo interiore e la realtà che abitiamo? Quali sono gli ostacoli da superare per abbracciare le parti più autentiche di noi?

Storie di uomini e donne in ricerca

A queste e altre domande provano a dare una risposta Joshua Wahlen e Alessandro Seidita con il loro libro Voci dal Silenzio – Viaggio tra gli eremiti d’Italia – Tea editore. Si tratta di un viaggio lungo la penisola italiana per raccontare l’esperienza eremitica attraverso storie di uomini e di donne che cercano di recuperare il senso profondo di sé e della vita attraverso un percorso intimo e solitario.

Un silenzio necessario a tutti

«Se non si entra nella solitudine, nel silenzio, nell’interrogare il proprio pensiero profondo, nel voler emergere alla luce di questo desiderio, si rischia di essere degli uomini costruiti dagli altri, alla fine infelici.»

Wahlen e Seidita hanno incontrato gli eremiti del nostro tempo e ascoltato le motivazioni della loro scelta di vita, lontani da tutti, a contatto con la natura. Alla ricerca quindi della propria verità interiore. Il passato, la vocazione, i conflitti e le battaglie interiori, e anche il ruolo della preghiera, le esperienze estatiche e le difficoltà dell’autosufficienza. Ogni aspetto di una scelta che ci appare tanto estrema quanto affascinante viene affrontato in questo libro carico di sapienza pratica, di accensioni mistiche, di profonda umanità e di invincibile speranza.

Un video apprezzato e premiato

Uscito nel 2018, come documentario, Voci dal silenzio ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi, tra cui il titolo di Miglior Film Documentario al IX Sestriere Film Festival e la menzione speciale al XXI Religion Today Film Festival e al XV Popoli e Religioni Film Festival. Tra l’autunno del 2018 e gennaio del 2020 sono state organizzate oltre 100 proiezioni e dibattiti sul documentario in tutta Italia.

L’incontro con l’eremita Franco

Amici da sempre e uniti dalla comune origine siciliana, Joshua e Alessandro condividono anche la medesima passione per le arti visive, in particolare cinematografiche. Nel 2011 attraversano la penisola in camper con il progetto Jurodivyj, per intervistare monaci, alchimisti, eremiti e cogliere gli elementi comuni a tradizioni spirituali differenti.

Del 2013 è Viaggio a sud. Indagine in Sicilia, mentre nel 2016 hanno pubblicato Corrispondenze, un poema visivo sul tema della libertà realizzato in collaborazione con Franco Battiato, Sebastiano Burgaretta e i detenuti della casa di reclusione di Noto. Nel 2018 ottengono un vasto riscontro con il documentario Voci dal silenzio. Un viaggio tra gli eremiti d’Italia, che riceve numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Da quella fortunata esperienza nasce anche questo libro con la prefazione di Antonella Lumini.

Voci dal Silenzio – Viaggio tra gli eremiti d’Italia – Tea editore . Pagine: 239 – Prezzo: €16,00 – ebook: €7,99.

Swami Atmananda, momento di preghiera – Eremo dell’Armonio Primigenia

Fra Cristiano, lavoro in bottega – Eremo di S.M. Maddalena

Maurizio, lavoro nei campi – Monastero dei Santi Apostoli

Frédéric Vermorel, momento di preghiera

Suor Paola, pittura icone – Eremo di Santa Maria

Fra Bernardino – La Romita di Cesi

Gianni – Eremo di Positano

Giancarlo Bruni – Eremo delle Stinche