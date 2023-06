Cederle nuovo Cfo di Innovatec

Innovatec, quotata sul mercato Euronext Growth Milan – ha nominato Andrea Cederle Group CFO del Gruppo.

Andrea Cederle rafforza la struttura manageriale del Gruppo.

Ha già ricoperto ruoli di CFO e Managing Director

Laureato in Economia, ha già ricoperto ruoli di CFO e Managing Director, in Italia e all’estero presso importanti multinazionali italiane ed estere. Tra queste Accenture e Gruppo Coeclerici. Il suo precedente incarico è stato come Country CFO di BT Italia del gruppo British Telecom.

“Sono onorato di entrare nella squadra di Innovatec, per contribuire al percorso di crescita, già intrapreso dalla società, per affermarsi come lead player nel campo della transizione energetica ed ecologica in Italia”.

Innovatec S.p.A

Holding di partecipazioni quotata all’Euronext Growth Milan (BIT: INC, ISIN: IT0005412298) è attiva nei settori dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Punta a rafforzare la propria resilienza e diventare operatore leader nella sostenibilità. Questo attraverso l’uso responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali. Inoltre col recupero e riciclaggio e dei rifiuti.

Innovatec opera a 360 gradi, offrendo soluzioni innovative end-to-end che rispondono in modo personalizzato e completo alle esigenze dei propri clienti nella circolarità e sostenibilità. La sua proposta integra i servizi per l’efficienza energetica e i servizi per l’ambiente a partire dal recupero dei rifiuti industriali fino al loro riciclo. Fornisce un supporto concreto ad altre aziende nel migliorare la propria circolarità. E inoltre nel ridurre la propria impronta carbonica ponendosi come obiettivo la compatibilità tra sviluppo e salvaguardia del territorio.

Il quadro normativo, che ha un peso significativo nel determinare ricavi e margini dell’intero settore, continuerà a lungo a favorire interventi per lo sviluppo sostenibile. Innovatec è pronta a cogliere le nuove opportunità che potranno emergere in questo ambito.