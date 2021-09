Caroline Hedges in Aviva Investor

Caroline Hedges è stata nominata head of Credit di Aviva Investors la divisione globale di asset management di Aviva Plc. Questa nomina avviene dopo la promozione di Colin Purdie a chief investment officer, liquid markets, avvenuta a giugno.

Caroline guiderà i team di credito investment grade e high yield, emerging market debt, liquidity e securities finance. Assume il nuovo ruolo dopo essere stata head of liquidity and securities finance e sterling liquidity plus portfolio manager. In precedenza è stata gestore di portafoglio per diversi fondi monetari e obbligazionari a breve termine.

Colin Purdie chief investment officer liquid markets

“Caroline ha fatto parte del mio leadership team negli ultimi tre anni, durante i quali il nostro third-party liquidity business è cresciuto da 3 miliardi a 10 miliardi di sterline. Possiede una forte inclinazione all’attività commerciale, una rigorosa attenzione alla performance e la capacità di lavorare efficacemente con i team di investimento e di vendita. Ha una strategia per condurre l’attività di credito basata su performance, cultura e processi, con un approccio mirato all’ESG e valutazione dell’ambiente competitivo”.

Chi è Aviva Investors

Aviva Investors è la divisione di asset management globale di Aviva plc che fornisce soluzioni di gestione degli investimenti, servizi e performance orientate al cliente su scala internazionale. Aviva Investors opera in 14 paesi tra Asia-Pacifico, Europa, Nord America e Regno Unito con un patrimonio gestito pari a 262 miliardi di sterline, al 30 giugno 2021.

Share