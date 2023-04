Carlo Carollo nuovo Country Manager di TheFork Italia

TheFork accoglie Carlo Carollo nel ruolo di Country Manager per l’Italia. Il manager succede a Damien Rodière, che in qualità di Gm Western & South Europe continuerà ad occuparsi dei mercati francofoni.

Carollo supporterà il business di TheFork con l’obiettivo di guidare l’azienda verso una espansione strategica della propria presenza sul mercato nazionale.

Carollo porta in TheFork oltre 15 anni di esperienza in ruoli dirigenziali in aziende multinazionali come Samsung, Microsoft e McKinsey. Ha iniziato la sua carriera in Procter & Gamble, dove si è occupato principalmente di marketing e vendite per 10 anni. Poi è passato in McKinsey & Company come Engagement Manager. Quindi in Microsoft (Consumer & Devices Group Leader – Med Cluster Italy, Greece, Cyprus, Malta) e Samsung (come VP Sales & Marketing Mobile Europe – Deputy Head of ETO. E poi come VP of IT & Mobile Italy). Il suo più recente impiego l’ha visto nelle vesti di General Manager e Ad di Amplifon Italia.

Business model Erin win

“Sono rimasto colpito dal business model Erin win di questa realtà. Lavorerò per perseguire i traguardi preposti ponendo grande attenzione nei confronti delle persone. Clienti, partner, team di lavoro. Credo fortemente che in un contesto in cui tutti sono soddisfatti, si generi grande valore”.

Carollo lavorerà a stretto contatto con Almir Ambeskovic, CEO di TheFork. “L’Italia è uno dei principali mercati per TheFork. È continuamente in crescita e il riscontro che otteniamo costantemente da partner e utenti ci dà ragione di credere che esiste ancora un margine importante per un’espansione. Carollo conosce bene la cultura e il mercato italiano. Ha grandi doti di leadership, un pensiero e un approccio strategico incentrato sul cliente, ci rende davvero entusiasti”.

A proposito di TheFork

TheFork, brand di Tripadvisor® è la principale piattaforma per le prenotazioni online di ristoranti in Europa e Australia. Con 60.000 ristoranti partner in 12 diverse nazioni, ha oltre 30 milioni di download della sua app, 20 milioni di recensioni pubblicate dalla community. E più di 20 milioni di visite mensili. Con TheFork (sito e app), così come su Tripadvisor, gli utenti possono facilmente selezionare un ristorante in base alle loro preferenze. Inoltre consultare le recensioni degli utenti, controllare la disponibilità in tempo reale. Prenotare online 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per i ristoranti. TheFork fornisce TheFork Manager, che consente di ottimizzare le prenotazioni e le operazioni, e di migliorare servizio e ricavi.

A proposito di Tripadvisor

Tripadvisor®, la più grande piattaforma di viaggio del mondo. Aiuta centinaia di milioni di persone ogni mese* a rendere ogni viaggio il loro miglior viaggio, dalla pianificazione alla prenotazione fino alla partenza. Oltre 1 miliardo di recensioni e opinioni dei quasi 8 milioni di strutture presenti sulla piattaforma. E’ disponibile in 43 mercati e 22 lingue- Le sussidiarie e affiliate di Tripadvisor possiedono e gestiscono un portafoglio di marchi e aziende di media di viaggio, operanti con vari siti web e app. Inclusi i seguenti: www.bokun.io, www.cruisecritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com, www.helloreco.com, www.holidaylettings.co.uk. E inoltre www.housetrip.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.seatguru.com, www.singleplatform.com, www.vacationhomerentals.com e www.viator.com.

