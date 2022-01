Busticchi, D’Agnese e Levisse cambiano aria

Roberta Busticchi succede a Clara Sattler De Sousa e Brito in qualità di presidente e ad di Siemens Healthineers in Italia. Busticchi ha lavorato in J&J, Medtronic e Abbott ed è stata responsabilità a livello nazionale e internazionale. In Siemens guiderà un team verso nuovi obiettivi di innovazione. Clara Sattler de Sousa e Brito assumerà il ruolo di senior vice president global head of sales della divisione advanced therapies di casa madre, ad Erlangen.

Luca D’Agnese è il nuovo capo della nuova direzione policy, valutazione e advisory di CDP.

In Cassa Depositi e Prestiti Luca D’Agnese sarà responsabile della nuova direzione policy, valutazione e advisory. 58 anni, napoletano, laurea in Fisica alla Normale di Pisa e master in business administration all’Insead, ha ricoperto ruoli di responsabilità. E’ stato in Enel, Ergycapital, Terna e Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN). E’ in CDP dal 2018. Nel nuovo ruolo risponderà all’ad Dario Scannapieco e avrà il compito di definire le politiche di investimento settoriali e di sostenibilità. Inoltre sarà chiamato a effettuare valutazioni tecnico-ambientale-sociale dei progetti finanziabili da CDP. Inoltre accelerare le iniziative nazionali, in particolare quelle di natura infrastrutturale, energetica, digitale e sociale, attraverso l’attività di consulenza tecnico-finanziaria.

Philippe Levisse approda in Action, discount non-food internazionale in più rapida crescita in Europa, come general manager per il mercato Italia. Nel nostri Paese l’insegna ha debuttato lo scorso aprile e conta a oggi sette punti vendita tra Lombardia e Piemonte.

Francese d’origine e italiano d’adozione, Levisse subentra a Monique Groeneveld, gm for start up countries. Nella sua più recente posizione come direttore retail di Douglas Italia si è occupato di vendite, sviluppo, immobiliare e sicurezza.

