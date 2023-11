Beconcept assume 12 creativi

Beconcept web agency creativa con sede ad Asola (Mantova), fa parte di quel 4,4% delle agenzie in Italia che riesce a superare i 300.000 euro di fatturato in meno di 5 anni di vita. Fondata nel 2018 da Ivan Bosnjak (nella foto) e Andrea Ruggeri è specializzata nella realizzazione di Siti Web Vetrina, di E-commerce custom e nella relativa promozione online. L’agenzia sta vivendo una forte crescita, vantando un aumento medio annuo di fatturato del 30%. Entro i prossimi due anni, inoltre, intende investire sul proprio rafforzamento e sull’ampliamento del team.

La web agency creativa mantovana Beconcept apre 12 posizioni lavorative

“Muovendoci all’interno di un contesto digitale, ciò su cui quotidianamente focalizziamo la nostra attenzione è proprio lo sviluppo tecnologico. Questo sviluppo non è una meta, ma un vero e proprio percorso tracciato quotidianamente con costanza e professionalità”. Ha detto Ivan Bosnjak, co-founder & Digital Strategist in Beconcep.

Creare siti web caratterizzati da un alto impatto visivo

La sua mission è la creazione di siti web caratterizzati da un alto impatto visivo, che siano performanti e che rispondano, in modo personalizzato, alle richieste del singolo cliente. L’attenzione all’aspetto qualitativo dello sviluppo e al design ha permesso collaborazioni con Rio Mare, Majani e Jeep. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello europeo, come il CSS Design Award per Cette e Kaffito, l’Orpetron per Marta Benet e il Digital Design Award per Dialma Brown. Beconcept si occupa, inoltre, di consulenza per strategie di posizionamento SEO. Ma anche di social media management e definizione di strategie di Funnel Marketing per la generazione di contatti e vendite.

Cosa sta cercando: le posizioni mancanti

2 Social Media Manager che diventeranno parte del team creativo con il compito di interpretare, gestire e valorizzare prodotti e servizi attraverso i canali social.

Art Director che, impegnato su progetti digitali, sarà chiamato a dare applicazione alle proprie conoscenze e competenze su brief complessi e a offrire soluzioni innovative. Dovrà entrare in sinergia con social media manager, grafici, marketers e con figure di altri team, come sviluppatori, project manager e account.

Fotografo, inserito part time nel team di marketers, content creator e videomaker, sarà membro del comparto Social con il compito di curare la realizzazione di servizi video. E inoltre brevi animazioni per Beconcept e per clienti.

Videomaker che, insieme al team social, si occuperà della realizzazione di servizi video social e brevi animazioni per Beconcept e per clienti.

Motion Graphics Designer che, con la responsabilità di creare infografiche animate, videoclip, presentazioni di tutorial di prodotti, servizi o contenuti commerciali. Il tutto attraverso illustrazioni, video e immagini. Sarà parte del Team di Content Creation per la realizzazione di contenuti video e motion destinati anche a siti web, e-commerce, piani editoriali social.

2 Business Developer inseriti nell’area commerciale- Riporteranno all’Head of Sales, dovranno intercettare, sviluppare e concretizzare nuove opportunità di business.

Full-Stack Developer PHP che, all’interno del team di sviluppatori e designer UI/UX, si occuperà di tutto quanto pertiene l’attività di sviluppo, combinando design e programmazione.

Copywriter che, parte del Team di Content Creation, avrà il ruolo di realizzare i contenuti testuali per siti web, e-commerce e piani editoriali social.

Marketing specialist focalizzato sulla comunicazione dei brand. Avrà il ruolo di elaborare strategie e progetti di digital marketing per piccole e medie imprese italiane, monitorando l’andamento delle campagne. E inoltre ottimizzandole per orientarle al raggiungimento degli obiettivi stimati in fase di preventivazione

WordPress Developer che, al fianco di sviluppatori frontend e backend, designer UX e programmatori full stack. Si focalizzerà sullo sviluppo di siti web di varia natura, rispondendo alle esigenze di ciascun cliente.

Per candidarsi: https://beconcept.studio/lavora-con-noi/