ATON IT ingaggia Massimiliano Giordani

In coordinamento con la direzione tecnica di ATON IT, Giordani seguirà i progetti della divisione, portando 35 anni di esperienza maturata in Italia e in Europa. Giordani ha operato in infrastrutture IT, gestione risorse e project management in diversi settori tra cui quello delle Tlc, bancario e automotive.

Avrà il ruolo di responsabile Infrastructure IT e CyberSecurity

“Lavorerò per delineare un insieme di ambiti progettuali che portino alla definizione e all’offerta di soluzioni per formazione, sensibilizzazione e gestione dei rischi della Sicurezza Cibernetica. Terrò anche conto dei cambiamenti tecnologici, normativi, sociali e geopolitici che stiamo vivendo. Dati e informazioni sono un bene dal valore inestimabile, tanto da essere diventati uno dei fattori principali per la crescita economica”. Ha detto Massimiliano Giordani.

Fulvio Duse COO di ATON IT

“Quello della sicurezza informatica è un tema sensibile che incide in modo rilevante sul business delle imprese, pubbliche e private. È anche un settore in continua evoluzione che richiede quindi profonde competenze, capacità di analisi e strategia. Le imprese stanno adottando nuove tecnologie e servizi, motivate dalle numerose minacce e dalla spinta normativa nel settore. Da qui anche la richiesta di maggiori competenze qualificate, ancora non sufficientemente presenti nelle piccole e medie imprese”.

About Gruppo Aton

Nata nel 2014 dalla pluriennale esperienza di professionisti della consulenza informatica, è una società specializzata nello sviluppo e nell’applicazione di soluzioni ICT. Ha sedi a Roma, Milano, Firenze, Terni e Napoli. Si avvale di esperti e consulenti altamente qualificati, ponendo quindi una costante attenzione alle attività di training. E’ attiva anche in diversi settori, tra i quali Finance, PA, Automotive. Ha competenze approfondite in ambito Digital Transformation, AI, Blockchain, Cyber Security e Business Intelligence. Offre inoltre servizi integrati, tali da supportare le scelte tecnologiche dei clienti.