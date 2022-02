Athina Nikolaidou GM di Wella Company Italia e Grecia

Wella Company ha nominato Athina Nikolaidou, già GM Grecia, general manager Italia & Grecia a partire dal 1° marzo 2022.

Athina Nikolaidou ha iniziato la sua carriera in Procter & Gamble alla direzione commerciale e marketing prima di approdare in Wella. La società di recente costituzione, leader globale nel settore del mercato della cosmesi dei capelli e delle unghie,

Un forte contributo allo sviluppo del business Wella in Grecia

Nel suo nuovo incarico, Athina Nikolaidou gestirà congiuntamente i due mercati Italia e Grecia, storicamente strategici per il business Wella Company nel mondo. In Italia gestirà un team di 250 collaboratori e responsabile di un mercato composto da circa 10.000 saloni clienti al servizio di 5 milioni di donne, il 20% sul totale nazionale.

Fra i primi impegni di Athina Nikolaidou in Italia, il lancio di Shinefinity by Wella Professionals. Si tratta di un’innovazione strategica che sta trasformando i saloni partner Wella, in prima linea nel lancio di questo nuovo servizio di colorazione. Un segnale di apertura alle nuove generazioni di clienti in cerca di soluzioni easy, efficaci e sostenibili.

“Accolgo questa sfida con grande con responsabilità e consapevolezza delle grandi potenzialità di Wella Company nel mercato Italiano. Sono certa che, insieme al team Wella Italia, riusciremo a cogliere le migliori opportunità al servizio dei nostri clienti e a costruire la crescita futura di tutti i nostri brand”.

Wella Company è una delle principali aziende di bellezza al mondo, composta da una famiglia di brand iconici come Professionals, Clairol, OPI, Nioxin e ghd. Ha 6.000 dipendenti in tutto il mondo ed è presente in oltre 100 paesi.