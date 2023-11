Assopiscine lancia il progetto Piscine & Wellness di qualità

Assopiscine l’associazione italiana che riunisce tutti i costruttori di piscine è il punto di riferimento per tutti gli operatori di settore. L’associazione ha creato un sistema di certificazione per tutte le aziende del comparto un progetto che rappresenta un importante passo avanti per l’intera filiera.

Garantire qualità nel rispetto dei requisiti strutturali e di sicurezza delle costruzioni e dei progetti

La certificazione, da parte di auditor selezionati e qualificati, rappresenta il sistema migliore per garantire la conformità alle normative. E inoltre per assicurare standard elevati delle imprese di costruzione. Per la prima volta in Italia, i costruttori del comparto, piscine e centri benessere, potranno ottenere una certificazione. Si tratta di un attestazione di qualità nel rispetto dei requisiti strutturali. Ma non solo. La certificazione attesta la sicurezza delle costruzioni e dei progetti.

Valorizzare le imprese che hanno investito in personale specializzato

La certificazione ha tra gli obiettivi quello di valorizzare le imprese che hanno investito in personale specializzato, nella qualità delle costruzioni e nel rispetto degli standard tecnici e normativi. “Piscine & Wellness di qualità” diventa così un “marchio” che protegge le imprese virtuose. Inoltre assicura supporto e assistenza alle imprese che desiderano raggiungere i medesimi livelli di qualità. Rafforza inoltre i propri processi costruttivi favorendo la crescita di tutti gli operatori del mercato.

Assopiscine verificherà una serie di requisiti e prerequisiti indispensabili per ottenere la certificazione di qualità

La certificazione verrà rilasciata dopo una analisi, effettuata presso l’azienda richiedente, da auditor di terza parte certificati Accredia. Si tratta dell’ente Unico di accreditamento designato dal governo italiano sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Cosa verrà esaminato

Nello specifico verranno esaminate le fasi di lavorazione, progettazione e collaudo del progetto finito. Incluso anche la conformità dei prerequisiti normativi atti a stabilire la certificazione del costruttore. La validazione finale, da parte di un comitato tecnico di verifica, analizzerà tutti i dati forniti dall’auditor. Porterà inoltre le aziende certificate ad essere inserite nella piattaforma online di Assopiscine. L’obiettivo finale è la creazione dell’Albo dei Costruttori certificati in Italia.

Ferruccio Alessandria, Presidente di Assopiscine

“I costruttori sono le figure più importanti a garantire la qualità del prodotto. E’ questo il motivo che ci ha spinto a creare il protocollo Piscine & Wellness di qualità. La certificazione di qualità dell’impresa è stata studiata per tutte le aziende che si impegnano a essere sostenibili in tutti gli ambiti. Da quello tecnologico a quello gestionale. La certificazione inoltre diventerà anche una garanzia sia per le imprese sia per i committenti.”