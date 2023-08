Assicurazione per i Medici: Guida su Come Funziona

L’assicurazione per i medici è un elemento fondamentale nella pratica medica moderna. I professionisti della salute si trovano ad affrontare rischi e sfide durante l’esercizio del loro lavoro e un’adeguata copertura assicurativa è fondamentale per garantire una protezione finanziaria in caso di imprevisti.

Leggi questo articolo per scoprire come funziona l’assicurazione per i medici, quali tipi di copertura può includere e perché è importante per la sicurezza e la tranquillità dei professionisti della salute.

Che cos’è l’assicurazione per i medici?

L’assicurazione professionale per tutte le specializzazioni di medici è una forma di copertura assicurativa ideata specificamente per proteggere i medici e gli altri professionisti sanitari da eventuali richieste di negligenza medica o lesioni causate ai pazienti durante l’esercizio delle loro attività professionali.

Le richieste di responsabilità professionale possono sorgere quando un paziente sostiene di aver subito un danno a causa di un errore medico, trattamento inappropriato, diagnosi errata o negligenza medica. Richieste di questo tipo possono significare costi elevati per l’avvocato difensore, regolamenti, perizie mediche e potenziali risarcimenti. Senza l’assicurazione per i medici, tali spese potrebbero mettere seriamente a repentaglio la stabilità finanziaria del professionista sanitario coinvolto.

A chi serve?

Dall’agosto 2014 per tutti i medici iscritti all’Albo è previsto per legge l’obbligo di assicurazione, il quale viene ribadito ed esteso dalla cosiddetta “Legge Gelli” anche a tutte le altre professioni sanitarie. Sono compresi sia i medici che esercitano la professione come liberi professionisti che il personale dipendente, consulenti o collaboratori di strutture ospedaliere pubbliche o private, di cliniche o altri istituti improntati ad offrire servizi sanitari.

Di seguito un breve elenco di alcune delle categorie incluse nella copertura:

Medici di base

Cardiologi

Dermatologi

Ginecologi

Radiologi

Chirurghi

Anestesisti

Neolaureati

Neoabilitati

Specializzandi

Assicurazione professionale per i medici: cosa copre

L’assicurazione per i medici copre l’assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi, a seguito di errori professionali commessi nel corso dell’attività lavorativa. Non solo, l’assicurato è tutelato anche nell’ipotesi in cui la struttura, l’istituto o la clinica cui presta servizio si rivalga contro di lui considerandolo responsabile di danni arrecati a terzi.

Vediamo qualche esempio di negligenze o errori nei quali un medico può incorrere e per i quali è necessaria una copertura assicurativa adeguata:

Errori durante interventi chirurgici invasivi.

Errori nella prescrizione di una terapia.

Scorretta o non rapida diagnosi della patologia di un paziente.

Mancato riconoscimento di un’emergenza.

In linea di massima, qualsiasi polizza professionale di responsabilità civile è a copertura “All Risk” e, di fatto, anche quella per medici non è da meno. Questa particolare dicitura sta a significare che l’assicurazione tutela l’individuo da tutti i rischi potenziali della professione, ad eccezione di quelli espressamente citati nel contratto al paragrafo “Esclusioni”. Vediamo alcune delle esclusioni che possono essere identificate:

Violazione dell’obbligo del segreto professionale.

Omissione connesse ad un principio di dolo.

Atti illeciti compiuti prima dell’inizio della retroattività.

Assicura la tua professione con la copertura giusta

I dettagli dell’assicurazione variano a seconda delle particolari esigenze del medico e della compagnia assicurativa a cui si decide di affidarsi. In ogni caso, parliamo di uno strumento essenziale per la sicurezza e la protezione finanziaria dei professionisti della salute. Offrendo una sicurezza in caso di richieste di responsabilità professionale, essa garantisce al medico di potersi concentrare sulla pratica senza preoccuparsi di eventuali conseguenze finanziarie.

Assicurarsi l’aiuto di un esperto, un consulente specializzato nel settore che sia in grado di consigliare l’opzione migliore è fondamentale. La scelta di una copertura adeguata è essenziale per mantenere al sicuro la propria professione e assicurare il benessere sia dei medici che dei loro pazienti, perché privarsene?