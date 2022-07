Arriva Fresko all’Orange Spritz Bar

Orange Spritz la prima “Spritzeria” nel cuore di Porta Venezia a Milano da oggi aggiunge ai 16 diversi tipi di spritz, Fresco a base di Brancamenta.

Fresko dopo Capri e Cherrylove

Dopo il successo degli spritz Capri e Cherrylove, il nuovo spritz della settimana è stato creato in occasione del #NEWSPRITZFRIDAY. A base di Brancamenta, FRESKO è pensato per alleviare il fastidio del caldo torrido milanese delle ultime settimane. Cocktail estivo da gustare all’ombra del nuovo dehor, un’oasi delimitata da palme, dalle panchine disegnate dall’artista Giò Colonna Romano, dotata di tavoli e di un fresco tendone color “rosso Campari”.

Un soffitto cosparso di piccole lampade rossastre

L’ORANGE SPRITZ BAR, la prima Spritzeria nel cuore della movida di Milano (in via Tadino 4, Porta Venezia), è nata da un’idea di Filippo Bosio e Marina de Bertoldi (nella foto). Offre 16 diversi tipi di spritz in vari formati, abbinando i liquori classici con le bollicine del prosecco, rigorosamente alla spina come da tradizione. Ogni spritz viene impreziosito da una particolare guarnizione e da diversi gusti di soda.

Dal Curaçao alla China Martini

C’è il Laguna Blu con il Curaçao, il Pinky con il liquore al passion fruit, il Milano con il Cynar, il China Mon Amour con il China Martini e tanti altri da scoprire. L’ampia selezione permette di assembrare sempre nuovi spritz su richiesta dei clienti. Oltre agli spritz, sono disponibili anche i cocktail tradizionali. La cucina interna prepara piadine, toast e pizze cucinate su pietra refrattaria nel forno. Proprio come in una caffetteria newyorchese, all’ORANGE SPRITZ BAR è possibile ordinare lo spritz in diversi formati, a partire da 3.50 euro.