Armis ha un nuovo Cto a caccia di cyber minacce: Tom Gol

Armis opera nella sicurezza e visibilità unificata delle risorse e come protagonista nella sicurezza ed esperto nella ricerca di minacce e vulnerabilità. Tom Gol che riporterà direttamente a Nadir Izrael, co-fondatore di Armis, guiderà e supervisionerà tutte le attività di ricerca mentre. Il suo team lavorerà per rafforzare la piattaforma Armis integrando la ricerca per avere un impatto sostanziale sul prodotto.

Gol prima di entrare in Armis ha guidato la ricerca e lo sviluppo presso Convexum, Team8 e Cellebrite.

Potenziare le strategie aziendali nella ricerca della sicurezza

Secondo Nadir Izrael, chief technology officer e co-fondatore di Armis, Gol lavorerà con tutti i team di ricerca di Armis. Da quelli che si occupano di scienza dei dati alla ricerca sulla sicurezza e altro ancora. Obiettivo: potenziarli, supportare la strategia aziendale, rispettare la roadmap e garantire che Armis continui a sviluppare.

“Con un numero sempre crescente di dispositivi connessi in uso e con l’aumento di cyberattacchi, è imperativo per le aziende approfondire la propria conoscenza dei rischi e delle opportunità che rappresentano”. Ha detto Tom. “Sono entusiasta di guidare ricercatori di prim’ordine, esperti di data science e professionisti della sicurezza per portare gli ultimi insight ai clienti Armis”.

La divisione di ricerca sulla sicurezza di Armis è già ben consolidata, ed è stata in grado di scoprire nell’ultimo anno diverse importanti vulnerabilità. Tra cui PwnedPiper, ModiPwn, e più recentemente TLStorm. Con l’esperienza aggiunta di Tom, Armis conferma la sua posizione di leader nella ricerca sulle vulnerabilità critiche.

Chi è Armis

Armis è la principale piattaforma unificata di visibilità e sicurezza delle risorse progettata per affrontare il nuovo panorama di minacce generato dai dispositivi connessi. Aziende Fortune 1000 si affidano alla sua protezione per avere una visione completa di tutti i dispositivi gestiti, non gestiti e IoT, compresi i dispositivi medici (IoMT), tecnologia operativa (OT) e i sistemi di controllo industriale (ICS). Armis fornisce una gestione passiva e senza paragoni delle risorse di cybersecurity, gestione del rischio e applicazione automatizzata.