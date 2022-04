Apollo Tyres e Arcaplanet cambiano i team leader

Apollo Tyres ha nominato Guido Boerkamp come nuovo direttore della divisione Off-Highway Tyres (OHT). Arcaplanet accoglie Nicolò Galante come Ceo e Alessandro Strati come nuovo Cfo.

Boerkamp vanta 27 anni di esperienza nel settore OHT. E’ entrato in Apollo Tyres (che allora si chiamava Vredestein) nel 1995 come product specialist per gli pneumatici agricoli e industriali. In seguito, ha ricoperto i ruoli di product manager, business development manager e head of product group.

Nella sua nuova posizione, sovrintenderà alle vendite e al marketing della gamma di prodotti per l’agricoltura e le costruzioni a marchio Vredestein e Apollo. Obiettivo: generare un’ulteriore crescita in tutta Europa. Riferirà direttamente a Yves Pouliquen, Head of Sales and Marketing Europe di Apollo Tyres.

Arcaplanet ha un nuovo Amministratore Delegato e Direttore Finanziario

Agrifarma, proprietaria del brand Arcaplanet, ha nominato Nicolò Galante nuovo Ceo e Alessandro Strati nuovo Cfo. Nicolò Galante si è laureato al Politecnico di Torino nel 1990 in Ingegneria Nucleare. Ha iniziato la sua carriera in R&D presso il Cern prima e presso Seas Getters poi. Nel 1994 è entrato in McKinsey & Company a Milano, diventandone socio e rimanendovi per vent’anni. Nel 1996 ha conseguito un MBA presso Insead.

Tra il 2009 e il 2016, dall’ufficio parigino di McKinsey, ha guidato progetti di trasformazione commerciale e digitale per aziende internazionali di distribuzione e marchi consumer. Nel 2016 è entrato a far parte, come Group COO, di Central Group, proprietaria anche di La Rinascente in Italia. Ha anche ricoperto le cariche di ceo dei department stores e di president di Central Retail Corp (quotata nel 2020).

Alessandro Strati è stato nominato Cfo ed entra a far parte del team dirigenziale di Arcaplanet, riportando direttamente a Galante. Nei suoi 25 anni di carriera, Strati è stato Cfo di illy Caffè e ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di Cfo di Fila e Moleskine. Strati vanta una forte esperienza in finanza, M&A e mercati dei capitali.

L’operazione prevede la futura integrazione di Arcaplanet con Maxi Zoo Italia (insegna facente capo al Gruppo Fressnapf) per creare il Gruppo Arcaplanet. Cinven e Fressnapf puntano ad accelerare la crescita multicanale del gruppo sia nel mercato italiano che in nuove aree geografiche, forti della loro significativa esperienza nei settori del pet care e del commercio digitale. Arcaplanet è un’azienda leader italiana nella distribuzione di prodotti per animali domestici.