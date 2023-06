AMCO ha un nuovo CdA

AMCO ha provato il bilancio d’esercizio 2022 che conferma i risultati già approvati dal Consiglio e resi noti al mercato il 13 marzo 2023.

L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, elevandone il numero dei membri da 3 a 5. Giuseppe Maresca, quale Presidente della Società, Andrea Munari, indicato dal Socio per la carica di Ad, Antonella Centra, Ezio Simonelli e Silvia Tossini.

Il CdA avrà termine con l’approvazione del bilancio di esercizio 2025

La Società ringrazia tutti i membri del Consiglio uscente per il prezioso contributo fornito nel corso del mandato e si congratula con il nuovo CdA. I fascicoli del bilancio separato e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2022, oltre al Report di Sostenibilità 2022 pubblicato su base volontaria, sono disponibili sul sito di AMCO.

AMCO – Asset Management Company

Con €36,4 miliardi, di cui €12 miliardi di UTP, relativi per il 74% a oltre 40mila imprese italiane AMCO è leader nella gestione dei crediti deteriorati. Un punto di riferimento nel mercato degli NPE in Italia, al servizio del Paese e dell’economia reale.

Partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è una full-service credit management company che opera sul mercato. E’ soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia. Inoltre al controllo della Corte dei Conti, nonché a livello comunitario a quello della Direzione Generale della Concorrenza (DGComp), che analizza e monitora le transazioni. AMCO opera secondo un modello di business flessibile, innovativo e rispettoso verso debitori, creditori, banche cedenti, obbligazionisti e persone.

Favorire la sostenibilità̀ dell’impresa

L’approccio gestionale è attento a non creare stress finanziari e reputazionali e volto a favorire la sostenibilità̀ dell’impresa. Anche erogando direttamente nuova finanza per favorire la continuità̀ aziendale e il rilancio industriale, così da rimettere in circolo risorse ed energie per il tessuto economico del Paese.

Grazie a una strategia di gestione diversificata tra sofferenze e UTP e alle competenze e specializzazioni dei suoi 400 professionisti che operano su Milano, Napoli e Vicenza. AMCO è in grado di affrontare il processo di gestione dei crediti deteriorati e di qualsiasi genere di portafoglio. Anche di grandi dimensioni, con una struttura operativa efficace e flessibile.