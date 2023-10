Altea Green Power nomina Giancarlo Signorini

Altea Green Power attiva nella realizzazione di impianti per la produzione di energia green, ha nominato Giancarlo Signorini nuovo CFO.

Signorini è un tassello fondamentale per ampliare la struttura organizzativa della società con l’obiettivo di essere sempre più competitivi sul mercato italiano, europeo e americano. Nato ad Avigliana (TO) è laureato alla Facoltà di Economia in Business Administration. Vanta un’esperienza di 15 anni nel mondo della finanza. Inizia il suo percorso professionale tra le cosiddette “big four”, per poi assumere il ruolo di Cfo e Controller di Gruppo in due aziende nazionali.

Cosa farà Signorini

Avrà il compito di rafforzare la strategia finanziaria, coordinando la gestione dei processi di pianificazione e sviluppo del business per gli aspetti economico finanziari. Giovanni Di Pascale, Amministratore Delegato di Altea Green Power dà il benvenuto a Signorini nel suo team. “Con la certezza che il suo know how e talento costituiranno un valore aggiunto che permetterà di raggiungere ancor più agevolmente i futuri obiettivi societari”.

Chi è Altea Green Power

Altea Green Power è un’azienda attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell’ambiente e come “integratore di servizi”. Si rivolge a privati, aziende, enti e investitori che desiderano un’assistenza durante tutte le fasi della realizzazione e gestione per una vasta gamma di tipologie impiantistiche. In particolare nei settori del fotovoltaico, eolico e BESS Storage, contribuendo così alla riduzione dell’inquinamento.

Nata nel 2008 per volontà di Giovanni Di Pascale, con il nome di Altea Energia, nell’ottobre 2021 ha cambiato la sua denominazione in Altea Green Power. Oggi può vantare la fornitura di impianti fotovoltaici ed eolici e in tutto il territorio italiano. Il suo attuale core business è il co-sviluppo in ambito eolico fotovoltaico e Storage. Ad oggi ha contrattualizzato, oltre 1,5 GW di progetti fotovoltaici ed eolici e circa 0,5 GW di progetti BESS Storage. I suoi clienti sono alcuni tra i maggiori player a livello mondiale.

Dal 1° febbraio 2022 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.