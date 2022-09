Allianz Partners ha un nuovo Ceo

Allianz Partners ha annunciato due cambi di leadership del proprio Board of Management come Tomas Kunzmann nominato CEO che prende il posto di Sirma Boshnakova. Quest’ultima è stata nominata Board Member di Allianz SE all’inizio dell’anno.

Chi è Tomas Kunzmann

Kunzmann è entrato a far parte del Gruppo Allianz nel 2009, ricoprendo varie posizioni presso Allianz Private Krankenversicherung (APKV), tra le quali Head of Health Underwriting. Nel 2013 è entrato a far parte della German Sales Organization di Allianz in Germania (ABV) come Sales Manager, prima di assumere la responsabilità dei Regional Branch Office di Ingolstadt e poi di Kempten.

Il manager è passato ad Allianz SE nel 2017 come Executive Assistant del CEO, Oliver Bäte. Quindi ha ricoperto il ruolo ad interim di Head of CEO Office. Dal 2020 guida la linea di business Mobility & Assistance per Allianz Partners in qualità di CEO e Board Member. Dal 1° settembre 2022, Laurent Floquet è stato nominato CEO of Mobility & Assistance e Board Member di Allianz Partners, succedendo nel ruolo a Tomas Kunzmann.

Floquet è entrato a far parte del Gruppo Allianz nel 2014 come Head of Business Development di Allianz Technology. È passato in Allianz Partners nel 2016 dove è stato Global Chief Sales Officer per il business Assistance, assumendo in seguito il ruolo di Regional CEO. È stato nominato Chief Transformation Officer e Board Member di Allianz Partners nel gennaio 2022, guidando le attività di trasformazione di Allianz Partners a livello globale. Ha iniziato la sua carriera in Accenture, dove ha realizzato importanti programmi di trasformazione per le compagnie assicurative.

Laurent Floquet

Sirma Boshnakova Board Member di Allianz SE

“Sono felice che Tomas assuma il ruolo di CEO in Allianz Partners. Grazie alla sua esperienza nel nostro Gruppo, porterà continuità aziendale, conoscenza pratica del mercato e solide competenze in tema di collaborazioni e attivazioni. È nella posizione ideale per dare ulteriore accelerazione alla capacità di Allianz Partners di assicurare eccellenza e al tempo stesso semplicità su larga scala, a beneficio dei nostri clienti.”

Secoondo Tomas Kunzmann Allianz Partners, si affaccia al futuro non solo come leader globale nel settore dell’assistenza e dei servizi assicurativi. Ma anche come la realtà capace di offrire la migliore esperienza al cliente. L’obiettivo rimarrà quello di sostenere la crescita, rafforzando le attività core e costruendo nuovi modelli di business e piattaforme di ecosistemi. Laurent è un leader esperto, che combina un’eccellente esperienza nel guidare la crescita aziendale nel settore dell’assistenza con una forte attitudine al cambiamento e alla trasformazione. È stato determinante nel rafforzare l’evoluzione dell’azienda negli ultimi mesi.