algoWatt chiama Fabrizio Venturi e Massimo Solbiati

algoWatt quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, ha deliberato la nomina Fabrizio Venturi e Massimo Solbiati (indipendente) nuovi consiglieri della Società.

Il consigliere Venturi era risultato tra i non eletti nella lista presentata dal socio Italeaf S.p.A. in vista dell’Assemblea dei Soci del 10 maggio 2022*. Assemblea chiamata al rinnovo degli organi sociali. E’ stato qualificato come “non indipendente e non esecutivo” ai sensi delle applicabili disposizioni normative.

Una valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Il CDA ha allo stesso tempo ha condotto la valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al consigliere Massimo Solbiati. Lo stesso sostituisce Michele Costabile che aveva rassegnato le proprie dimissioni. Tale valutazione si è conclusa con la conferma della sussistenza dei requisiti di indipendenza del suddetto amministratore. Il tutto sia ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, sia ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. Non sono stati utilizzati altri parametri di valutazione, né criteri quantitativi e/o qualitativi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.

I nuovi amministratori non detengono alcuna partecipazione azionaria in algoWatt

Massimo Solbiati, 61 anni, dottore commercialista, ha maturato esperienze professionali in oltre 25 anni di attività al servizio di imprese in molteplici settori e dimensioni. E’ laureato all’Università Bocconi di Milano, dove è stato anche docente. Dal 1982 al 1993 ha lavorato in azienda industriale, anche in posizioni dirigenziali. Dal 1993 opera come consulente di direzione in aziende di molteplici settori e dimensioni. Quindi è docente presso LIUC Università Cattaneo nella Scuola di Economia e Management. Inoltre è autore di numerose pubblicazioni su temi di finanza ed economia d’impresa.

Massimo Solbiati, 61 anni, dottore commercialista

Fabrizio Venturi, / nella foto grande) 58 anni, è un manager con un consistente track record nei settori dell’EPC e dell’O&M fotovoltaico in Italia e all’estero. E’ Amministratore Unico della controllata TerniEnergia Progetti . Inoltre è Amministratore unico di General Consulting Srl. Torna in algoWatt dopo l’esperienza come consigliere delegato della ex TerniEnergia dal 2007 al 2017. Anni nei quali aveva conseguito risultati rilevanti nella industry della power generation e della system integration di impianti rinnovabili giant e utility scale worldwide.

Chi è algoWatt

La greentech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell’energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. Fornisce inoltre sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una focalizzazione settoriale. Digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. E’ nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell’industria ambientale, e di Softeco. Il provider di soluzioni ICT ha oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell’energia, dell’industria e dei trasporti. La società dispone di oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato.

Un’efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento

I mercati in cui opera sono Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligent. Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi. Green Mobility: elettrica, in sharing e on demand. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..