Alessandro Giaume Coo di FoolFarm

FoolFarm, fabbrica di startup italiana nel settore del software deep-tech, ha nominato Alessandro Giaume a Chief Operating Officer.

L’ingresso del top-manager in squadra è coerente con l’ingresso, al fianco del CEO e Founder Andrea Cinelli, di nuovi azionisti come IBL Banca, SAPA, OTTAVIA, e KPMG che si sono affiancati a CRIF . Trenta e più soci che consentendo a FoolFarm di entrare tra i primi 10 Venture Building del settore più capitalizzati. Supera i 22 milioni di euro e genera oltre 20 milioni di euro in nuovi asset.

FoolFarm lancerà il fondo di investimento FoolCapital insieme ad Atlas Sgr

L’obiettivo di FoolFarm è creare uno dei principali player nel Venture Building europeo 100% italiano con una previsione di oltre 250 milioni di euro di capitalizzazione entro il 2027. FoolFarm ha creato da zero 5 nuove società attraverso un processo produttivo di product creation e punta a lanciarne altre quattro entro fine anno.

Foolers Village svilupparà “fabbriche di startup” nelle Università più decentrate e del Sud

Alessandro Giaume, a cui FoolFarm affida le sue Operations, è un top-manager visionario con oltre trent’anni di esperienza manageriale. Ha operato in settori chiave come la gestione dell’innovazione, la digitalizzazione aziendale e la mentorship di startup. Autore e curatore di numerose pubblicazioni, Giaume ha svolto un ruolo determinante nel plasmare il dibattito italiano sul futuro dell’Intelligenza Artificiale e della trasformazione digitale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di alto profilo. Per esempio per SAP, Sun Microsystems Italy e IBM e, più recentemente, come General Manager della startup legal-tech, 4cLegal.

Un ecosistema di startup

Giaume avrà l’incarico di gestire la crescita della società e consolidare il piano strategico, sviluppando l’offerta di servizi di Open Innovation dell’azienda attraverso Spark. Si tratta di una business unit che fornisce servizi di consulenza basata sul Venture Building. Un ecosistema di startup che annovera: Voiceme (voiceme.id), IIO (iio.ai), Fragmentalis (fragmentalis.com), Aida (aida.one) e Veendo (veendo.ai).

L’ingresso del nuovo manager consentirà a FoolFarm di focalizzarsi su due operazioni strategiche che prevedono il lancio in collaborazione con Atlas SGR, del fondo FoolCapital. Con un target di 50 milioni di euro si propone di essere il primo fondo di investimento che investirà in startup SaaS Deep-Tech (AI, Blockchain e Cybersec).

FoolFarm sta lavorando anche allo spin-off del progetto Foolers Village

Le fabbriche di startup basate sul metodo di Venture Building di FoolFarm create all’interno di università italiane, specialmente nel Sud Italia, per contribuire al trasferimento tecnologico. E inoltre promuovere la cultura dell’imprenditorialità tra i neolaureati. L’iniziativa si sta espandendo negli atenei (ne è un primo esempio Lecce), con l’obiettivo di aiutare i giovani a trasformare sogni e progetti di ricerca in startup di successo.

Chi è FoolFarm SpA

E’ un rinomato Startup Studio europeo specializzato in AI, Blockchain e tecnologie deep-tech. Fondato da Andrea Cinelli nel luglio del 2020 l’azienda ha completato due round di finanziamento, raccogliendo 5,6 milioni di euro e raggiungendo una valutazione di 21,5 milioni di euro. Con oltre 20 milioni di euro di asset.

L’azienda ha sede nel Foolers Village di Milano, un centro di innovazione di oltre 1.500 mq dove viene alimentata la creazione seriale di startup. L’équipe di FoolFarm, composta da oltre 30 professionisti specializzati, opera seguendo un metodo produttivo unico e semi-industriale per la costruzione di startup.