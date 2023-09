Alcantara nomina il nuovo CdA

L’assemblea degli azionisti di Alcantara ed il successivo CDA hanno definito le nuove cariche sociali.

Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo: Andrea Boragno.

Amministratore Delegato e Direttore Generale: Eugenio Lolli.



Eugenio Lolli è laureato in Economia e Commercio all’Università di Perugia e ha poi conseguito un Master in

Business Administration alla SDA dell’Università Bocconi di Milano.

Ha un’esperienza decennale all’interno nella, società italiana del Gruppo Toray Industries Inc.

E’ entrato a far parte dell’azienda nel 2011, per seguire progetti innovativi e sviluppare nuovi mercati.

Dal 2019, in qualità di Sales, Technologies and Operations Director, dirige le attività commerciali, produttive

e di ricerca di Alcantara.

L’azienda partecipa alla Monterey Car Week, uno tra i più rilevanti eventi automobilistici annuali che attira in California appassionati da tutto il mondo. Al centro dell’attenzione ci sono le auto più esclusive e lussuose, spesso personalizzate per rispecchiare i gusti unici dei proprietari.

A confermare la presenza dell’azienda in qualità di marchio di lusso unico e partner automobilistico privilegiato, ci hanno pensato i brand più importanti del settore con i loro ultimi modelli caratterizzati da esclusivi interni personalizzati.

Sostenibilità al primo posto

Alcantara ha sviluppato un fortissimo impegno sul fronte della sostenibilità. Da diversi anni, infatti, l’azienda persegue una logica di sviluppo e redditività incentrata sul rispetto e sulla garanzia di un equilibrio sociale, economico e ambientale.

Coinvolgendo l’intera struttura aziendale, nel corso del tempo la sostenibilità è diventata un vero e proprio principio guida, un’autentica cultura condivisa, confermando la propria importanza nella definizione della mission aziendale: fare di ogni giorno un giorno straordinario.