Al via Smart corso per gestire la CSR in azienda

Si chiama Smart l’iniziativa che accompagna e supporta le imprese del territorio in percorsi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. L’iniziativa inoltre promuove la nuova edizione del corso di formazione “Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR)” in collaborazione con SUPSI.

La Camera di Commercio mette a disposizione 60 mila euro per il CSR

Il programma mira a formare figure aziendali in grado di assumere il ruolo di CSR manager all’interno della propria organizzazione e a fornire all’azienda una formazione di breve durata.

Formare e aggiornare i manager aziendali

Per favorire la partecipazione delle imprese del territorio al percorso formativo la Camera di Commercio di Como-Lecco mette a disposizione 60 mila euro a fondo perduto. Il contributo prevede la copertura parziale delle spese per la partecipazione in due modalità.

Il corso completo (120 ore) oltre a sei moduli tematici di approfondimento (Misura A). La dotazione finanziaria dei contributi messi a disposizione è pari a 37.500 euro, 2.500 euro per ogni singola azienda.

Moduli tematici di approfondimento (Misura B). La dotazione finanziaria dei contributi messi a disposizione dalla Camera di Commercio è di 22,5 mila euro, Il 50% del costo di ogni singolo modulo.

Per accedere al contributo CSR fare domanda entro il 30 novembre 2021

“L’ente camerale è da tempo impegnato affinché la responsabilità sociale e ambientale diventi sempre più un fattore strategico di competitività dell’intero territorio”. Ha detto il presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco Marco Galimberti. “Le iniziative promosse nell’ambito del progetto Smart intendono offrire un aiuto concreto alle imprese che vogliono approfondire i temi della sostenibilità”.

