A Sporteams il bando Rinascimento Firenze

La startup fiorentina si è aggiudicata il bando Rinascimento Firenze, promosso da Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo, con la collaborazione di OMA Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte, Centro di Firenze per la Moda Italiana, Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione e Fondazione Kon.

L’obiettivo del bando è quello di stimolare progetti di rilancio che abbiano un tangibile impatto sul tessuto sociale ed economico del territorio. Le iniziative e attività svolte da Sporteams sono state reputate meritevoli di finanziamenti.

Nuovo Rinascimento per gli sportivi

Con i fondi dal bando (150.000 euro), Sporteams potrà migliorare la piattaforma software (accessibile via web ed app) dedicata alla digitalizzazione 4.0 degli sport amatoriali e giovanili. Inoltre, i fondi del bando permetteranno l’erogazione di nuovi servizi per la sostenibilità ambientale. Come, ad esempio, il carpooling per la condivisione di mezzi di trasporto per recarsi agli allenamenti.

Non meno importante è anche l’impatto positivo dal punto di vista lavorativo. Sporteams prevede l’assunzione di nuove risorse, nonché la stabilizzazione di quelle già operative.

Luca Bassilichi direttore generale di Sporteams

“Rinascimento Firenze mette a disposizione nuove risorse per migliorare la nostra piattaforma. Stiamo ottenendo ottimi risultati e vogliamo continuare a correre e innovarci per offrire servizi sempre migliori ai nostri utenti”.

Sporteams è una startup fondata Firenze nel novembre 2018 secondo il paradigma SaaS (Software as a Service) Company. Opera nel settore Sportech per agevolare la trasformazione digitale 4.0 nel mondo sportivo giovanile e dilettantistico offrendo una piattaforma di servizi digitali. Si rivolge alle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), ai loro iscritti, agli enti di promozione sportiva e alle federazioni sportive. Nonché alle sezioni giovanili dei club professionistici, offrendo loro ecosistemi digitali in grado di digitalizzare i processi logistici, amministrativi e organizzativi.

