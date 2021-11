A Somec i 45 milioni di $ per la sede Rolex di NYC

Assegnata a Somec (Fabbrica LLC) quotata in Euronext Milan di Borsa Italiana una commessa da 45 milioni di dollari per lo sviluppo della facciata dell’headquarter di Rolex di New York.

L’headquarter del brand di lusso Rolex sulla Fifth Avenue

Somec lavorerà alla progettazione, produzione e installazione di vetrate rivestite in alluminio (alte oltre 16 metri) nell’atrio al piano terra. Inoltre all’allestimento dell’intera facciata esterna per un’area di 13 mila mp con vetrate a doppio strato ad alte prestazioni, e con tende frangisole incorporate.

Lo storico edificio che occupa l’angolo tra la 5th Avenue e la 53rd Street dal 1970, sarà riprogettato dell’architetto britannico David Chipperfield. Diventerà una torre di 32 piani costituita da 5 cubi impilati, le cui dimensioni si ridurranno mentre crescono verso l’alto. Ospiterà oltre alla nuova boutique di Rolex anche molti uffici. Il progetto è stato realizzato con l’obiettivo di ottenere una valutazione di LEED Platinum, che certifica un elevato standard in termini di design ambientale e sostenibile.

Per Fabbrica LLC si tratta della seconda commessa più grande

Con questa nuova commessa salgono a 197 milioni di euro gli ordini acquisiti da Somec da inizio anno. Mentre il backlog totale del Gruppo ha raggiunto al 30 giugno 2021 il valore record di 826 milioni di euro.

Oscar Marchetto presidente di Somec Group

“Il gruppo ha le competenze e la solidità per competere a livello internazionale e lavorare a progetti complessi e di alto livello nel mondo del luxury. Siamo pronti a contribuire allo sviluppo del mercato USA in costante crescita, anche sulla scia del piano infrastrutture annunciato dal presidente Biden. E’ un onore essere stati scelti da un brand come Rolex che ha riconosciuto in noi non solo le competenze ma anche i valori e l’attenzione nella qualità costruttiva”

Somec è specializzata nell’ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano, nell’ingegneria civile e navale in tre segmenti. Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, sistemi e prodotti di cucine professionali, progettazione e creazione di interiors personalizzati. Ha sede a San Vendemiano (TV) e ha società negli Usa, Slovacchia, Cina e Canada. Impiega circa 800 persone e ha fatto registrare un fatturato di 223,4 milioni di euro nel 2020.

