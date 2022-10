A Riyadh la Fiera del libro internazionale

La Fiera Internazionale del libro di Riyadh la più grande fiera del libro nella storia del Regno, stabilisce un nuovo record per le dimensioni e la varietà delle attività.

Oltre 1.200 le case editrici partecipanti

Le porte saranno aperte tutti i giorni dalle 11.00 del mattino a mezzanotte, dal 29 settembre all’8 ottobre.

Tema della Fiera “Capitoli culturali”. Con 1.200 case editrici provenienti da 32 nazioni diverse la Fiera e sarà aperta tutti i giorni dalle 11.00 del mattino a mezzanotte.

La più grande Fiera del Libro nella storia dell’Arabia Saudita

Si tratta della più grande Fiera del Libro nella storia dell’Arabia Saudita. Organizzata dalla Literature, Publishing and Translation Commission, promette di offrire 10 giorni ricchi di attività. I visitatori potranno anche assistere a dibattiti, seminari, serate di poesia e musica, spettacoli teatrali locali ed internazionali. Inoltre anche a workshop, showcooking, un padiglione per bambini e attività di 16 diversi settori culturali.

Nuova App per Literature, Publishing and Translation Commission

La Fiera è stata preceduta dalla Conferenza degli editori, che si è svolta dal 27 al 28 settembre e che ha accolto i leader del settore, i professionisti e i principali editori di tutto il mondo. Giunta alla sua II edizione, la Conferenza ha affrontato temi sensibili per il settore, tra cui il futuro dell’industria editoriale, la vendita e il commercio dei diritti di proprietà intellettuale. Anche le strategie per abbracciare la rivoluzione digitale e le migliori pratiche da tutto il mondo per il marketing, la stampa, la pubblicazione e la traduzione di libri.

Una grande Kermesse

La Literature, Publishing and Translation Commission ha inoltre annunciato la nuova applicazione della Fiera. Scaricabile gratuitamente, l’App può essere utilizzata per rimanere aggiornati e saperne di più sulla programmazione, per localizzare gli stand delle case editrici partecipanti. Inoltre servirà per acquistare i biglietti per i concerti e gli eventi culturali che si terranno durante la Fiera. Gli utenti Android possono scaricare l’applicazione dal Google Play Store e gli utenti iOS dall’App Store.