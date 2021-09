A Orsero il 50% di Agricola Azzurra

Orsero acquista il 50% del capitale della società Agricola Azzurra specializzata nella distribuzione all’ingrosso di ortofrutta di origine italiana.

Si tratta di un investimento che consentirà a Orsero di sviluppare una joint venture con l’obiettivo di creare un leader nella commercializzazione di prodotti di filiera agricola italiana. Questo mettendo a fattore comune una parte delle relazioni commerciali di Orsero nel comparto.

L’ingresso nel capitale di Azzurra è parte del progetto di sviluppo delle filiere nazionali di Orsero. Punta a sviluppare importanti sinergie di costo e commerciali di cui potranno beneficiare i produttori agricoli coinvolti sulle diverse merceologie. Attualmente alcuni progetti di Orsero sono in fase embrionale. Come quello relativo all’avocado coltivato in Italia, che verrà sviluppato attraverso Azzurra.

E’ prevista la costituzione di consorzi di tutela dei prodotti e la partecipazione ad Organizzazioni di Produttori “OP”. L’obiettivo è quello di garantire ai clienti ed ai consumatori la garanzia della filiera corta e adottare un corretto livello di remunerazione per i partner produttori agricoli.

Raffaella Orsero ceo di Orsero

“Con questa acquisizione compiamo un importante passo avanti nella distribuzione di ortofrutta di filiera nazionale italiana nella GDO. L’investimento prevede lo sviluppo di una jv dedicata alla produzione agricola nazionale per avere la massima capacità di risposta tanto ai bisogni di clienti e consumatori finali. Nonché degli agricoltori coinvolti nella produzione, con un focus sulla salubrità dei prodotti e della sostenibilità della filiera agricola.

Cosa prevede l’acquisizione

L’accordo con la società Framafruit prevede l’acquisizione da parte di Orsero del 50% del capitale sociale di Agricola Azzurra (già Fondiaria MAPE), e avrà esecuzione nei prossimi giorni. Il restante 50% del capitale resterà nelle mani dell’attuale socio. Gli accordi contrattuali prevedono, a fronte dell’ingresso nel capitale sociale di Azzurra, il riconoscimento di taluni diritti in favore di Orsero. Tra questi la nomina di un consigliere; il presidente e l’altro membro del C.d.A. resteranno di nomina degli attuali proprietari. E’ previsto che le scelte strategiche e gli investimenti siano condivisi tra i partner in ottica di miglior sviluppo del progetto comune.

Sinergie di costo e operative

Inoltre, Orsero svolgerà nelle proprie piattaforme logistiche i servizi di conservazione, movimentazione e confezionamento dei prodotti commercializzati da Azzurra. Questo al fine di sviluppare sinergie di costo e operative e di garantire ai clienti il massimo livello di servizio in termini distributivi.

Il corrispettivo dell’acquisizione è pari a € 7,3 milioni e sarà corrisposto per cassa alla data di esecuzione tramite l’uso di risorse finanziarie proprie di Orsero. Tale corrispettivo è stato pattuito sulla base: dell’Ebitda di Azzurra previsto per il 2021, della quota parte dell’Ebitda target 2022 di Azzurra, e la PFN di Azzurra prevista al 30.09.2021. Entro il termine del 2022, il corrispettivo è soggetto a eventuale aggiustamento. Tale aggiustamento, fermo restando gli altri parametri, è pari a massimo € 3,2 milioni, sarà generato grazie alle relazioni commerciali apportate da Orsero.

Previsioni rosee per Azzurra

Il multiplo implicito EV/EBITDA di ingresso di Orsero in Azzurra è pari a ca. 4,5X, sulla base EBITDA previsionale FY 2021 di Azzurra e salvo l’aggiustamento prezzo di cui sopra. La partecipazione di Orsero in Azzurra sarà trattata all’interno del bilancio consolidato come “partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto”.

Azzurra ha sede a Firenze dove opera con un ufficio commerciale, possiede inoltre 2 fondi rustici in Toscana e Sicilia per un valore di circa €1,4 milioni. Ha in corso la realizzazione di un magazzino in Sicilia che sarà operativo nel corso del 2022. Agricola Azzurra ha di recente cambiato la propria ragione sociale dalla precedente Fondiaria MAPE in funzione delle nuove strategie aziendali e sviluppo commerciale.

Nel 2021, Azzurra prevede di realizzare ricavi pari a circa € 24 milioni, EBITDA pari a ca. € 2,6 milioni con un andamento previsionale in forte crescita. Al 30 settembre 2021 la PFN è prevista positiva (cassa netta) per € 1,4 milioni. In virtù della condivisione delle relazioni commerciali di Orsero, nel medio termine Azzurra si prevede possa generare ricavi per circa € 60 milioni con un Adjusted Ebitda target di circa l’8/10% sui ricavi sviluppati.

