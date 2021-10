… a Lucca Comics anche per i movie

La nuova edizione di Lucca Comics & Games, che da domani venerdì 29 ottobre accompagnerà i suoi fans fino a lunedì 1 novembre, anche quest’anno ospiterà l’area Movie, a cura di QMI.

Molte le novità previste. Lunedì 1 novembre, alle ore 15.00 presso il Cinema Astra, si potrà assistere a una proiezione del nuovo lungometraggio Marvel Studios Eternals, nelle sale dal 3 novembre. Il film segue un gruppo di eroi sovrumani che ha protetto la Terra fin dall’alba dell’umanità. E’ diretto dal premio Oscar® Chloé Zhao e interpretato da un cast che Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani. Ma anche Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie.

Anteprime per tutti i gusti nella città del cinema

Proiezione speciale per Ultima notte a Soho (domenica 31 ottobre ore 14.30), il nuovo film di Edgar Wright in uscita per Universal Pictures International Italy il 4 novembre. Interpretato da Thomasin McKenzie Anya Taylor-Joy, è un thriller psicologico in cui una giovane studentessa riesce a catapultarsi negli anni ’60 della Swinging London.

Interessante il panel dedicato a The Witcher. Gli attori Kim Bodnia eJoey Batey, la creatrice Lauren Schmidt Hissrich, la costumista Lucinda Wright e il production designer Andrew Laws, incontreranno il pubblico (29 ottobre ore 15.00, Cinema Moderno). Frank Miller presenterà il documentario dedicato alla sua carriera, Frank Miller – American Genius (29 ottobre ore 11.00, Cinema Moderno) a cui seguirà una masterclass con il maestro.

Movie classici e moderni nella cornice dei Comics

Ospiti a Lucca anche Gabriele Mainetti protagonista di un’intervista in diretta sul canale Twitch della manifestazione, per parlare del suo cinema e del nuovo Freaks Out. Simon Bouisson, Théo Fernandez e Aloïse Sauvage sono il regista e protagonisti di Stalk. Della serie RaiPlay a Lucca verranno presentati i primi due episodi della II stagione (1 novembre ore 11.00, Cinema Astra). Alessandro Rak, che presenterà l’anteprima di Yaya e Lennie – The walking liberty, sarà protagonista di una masterclass (30 ottobre ore 11.00, Cinema Astra).

Arrivano anche i movie delle Walt Disney Company

Ricco il programma targato The Walt Disney Company Italia. sabato 30 ottobre (ore 14.00, Cinema Astra) ci sarà una masterclass dedicata al nuovo film d’animazione Disney Encanto. Saranno presenti Giovanni Rigano e Massimo Rocca che hanno realizzato la Graphic Novel del film. I primi due episodi di Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, serie drama di Disney+ con Michael Keaton, verranno presentati il 31 ottobre ore 17.00, Cinema Astra. Sono previste proiezioni speciali di Searchlight Pictures The Night House – La Casa Oscura (30 ottobre ore 19.00, Cinema Centrale) e Antlers – Spirito Insaziabile (31 ottobre ore 18.30, Cinema Centrale).

La proiezione di Ghostbusters: Legacy (31 ottobre ore 20.00, Cinema Astra), lancia il nuovo capitolo dell’iconica saga prodotto da Sony Pictures in sala dal 18 novembre. Prevista l’anteprima dei primi due episodi di Superman & Lois (30 ottobre ore 18.00, Cinema Astra). Per gli appassionati di Matrix, sabato 30 (ore 20.30, Cinema Astra) ci sarà la proiezione del primo film Matrix preceduta interviste al cast. Una video- proiezione della digital rain Matrix sulla facciata del palazzo adiacente al Teatro del Giglio (30 e 31 dalle ore 20.00).

A Lucca anche le proiezioni di My Hero Academia con The Movie – World Heroes’ Mission (31 ottobre ore 16.00, Cinema Centrale). Inoltre verrà presentato anche Scream (31 ottobre ore 21.00, Cinema Centrale), il cult movie che ha riscritto le regole dell’horror.

Il programma completo dell’Area Movie è disponibile qui:

https://www.luccacomicsandgames.com/it/2021/news/programma-movie-2021/

Share