ViViBanca ha siglato un accordo con DBEasy

ViViBanca, è un gruppo bancario privato e indipendente specializzato nel credito alle famiglie attraverso la cessione del quinto, i prestiti personali, l’anticipo del TFS. Inoltre si occupa di finanziamenti alle PMI, oltre che nella raccolta online sul mercato retail. Ha siglato un accordo con DBEasy, divisione di Deutsche Bank specializzata nel credito al consumo, carte e servizi di pagamento.

Una distribuzione dei prodotti ViViBanca capillare

I prodotti di finanziamento garantiti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQSP) di ViViBanca saranno distribuiti sull’intera rete commerciale DBEasy. In oltre 176 punti vendita in tutta Italia, suddivisi in quattro Regioni Territoriali.

Per DBEasy, l’accordo rappresenta un’importante opportunità per incrementare la produttività e migliorare ulteriormente il livello di servizio offerto alla propria rete commerciale. Beneficiando inoltre delle competenze e delle soluzioni tecnologiche avanzate di ViViBanca, leader nel segmento CQSP.

Prospettive future e nuove opportunità

L’accordo prevede la possibilità di ampliare l’offerta nei prossimi mesi. Iincludendo prodotti di finanziamento specialistici, come l’Anticipo del TFS, estendendo così le soluzioni disponibili attraverso la rete commerciale DBEasy.

I protagonisti della collaborazione

ViViBanca è una Specialty Finance Bank con sede a Torino, specializzata nel credito alle famiglie, nei finanziamenti alle PMI. E inoltre nella raccolta sul mercato retail grazie a innovativi servizi di online banking. Il gruppo bancario è presente su tutto il territorio nazionale con 4 succursali, 5 uffici commerciali, 147 dipendenti, 100 agenzie. Oltre 400 i collaboratori e oltre 500 sportelli convenzionati grazie a partnership con primari istituti bancari italiani. Fa parte del gruppo ViViBanca anche ViViConsumer S.r.l. e I.Fi.Ve.R. S.p.A.

Deutsche Bank Easy (DBEasy) è la divisione di Deutsche Bank Italia dedicata alle soluzioni pratiche e convenienti per la gestione quotidiana del credito e dei servizi bancari di base. Combina la solidità e il know-how di DB con la semplicità e l’accessibilità di una banca “leggera”. Offre prodotti come finanziamenti, carte di credito, mutui e assicurazioni.

Una partnership strategica per la crescita del settore

“DBEasy e ViViBanca sono entrambi protagonisti nel mercato della cessione del quinto, seppur focalizzati su target differenti. Questa partnership industriale ha un forte valore strategico e mira a massimizzare le sinergie tra le due strutture, con l’obiettivo di crescere insieme e diventare uno dei principali operatori del settore in Italia. Questo accordo rappresenta solo il primo passo di una collaborazione che si estenderà a nuovi prodotti e servizi”. Ha dichiarato Massimo Dessì, Head of Deutsche Bank Easy.

“L’intesa con un partner bancario solido e con una presenza capillare sul territorio nazionale, come DBEasy, ci permette di consolidare il nostro ruolo di fabbrica-prodotto. E inoltre di rafforzare il nostro network, che già conta oltre 800 tra sportelli e agenzie servite in tutta Italia.” Ha detto Antonio Dominici, AD di ViViBanca. (nella foto di apertura)