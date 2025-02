Sesa rafforza le competenze in Enterprise Platform con IT PAS

Sesa, operatore del Digital Technology, System Integration e Business Application per il segmento business, continua il suo percorso di crescita. Acquisisce il 52% di IT PAS Srl attraverso la controllata Var Group SpA . L’operazione consente quindi di potenziare le competenze del Gruppo nell’ambito delle Enterprise Platform. Inotre supporta la trasformazione digitale delle imprese a livello internazionale.

Sesa offre un aiuto alle imprese che devono automatizzare e ottimizzare i processi aziendali

IT PAS, con sede a Napoli, ha registrato nel 2024 ricavi pari a 3,1 milioni di euro con un Ebitda margin del 15% e conta un team di 25 specialisti. La società è attiva nella consulenza su piattaforma ServiceNow. Aiuta le imprese ad automatizzare e ottimizzare i processi aziendali grazie all’Intelligenza Artificiale. Grazie anche a soluzioni cloud-based, IT PAS semplifica la gestione dei flussi di lavoro digitali e l’integrazione dei dati, migliorando l’efficienza operativa.

L’acquisizione è stata effettuata secondo i criteri di valutazione adottati dal Gruppo Sesa, applicando un multiplo di 5 volte l’Ebitda medio normale della società target. L’operazione si inserisce nella strategia di crescita del Gruppo. Strategia basata su M&A industriale Bolt-on , con l’obiettivo di generare valore sostenibile a lungo termine per tutti gli stakeholder.

Francesca Moriani, CEO di Var Group e Fabio Falaschi, Head of Enterprise Platform di Var Group

“Con IT PAS arricchiamo l’offerta con servizi di consulenza e implementazione basata su ServiceNow, rispondendo alle esigenze delle aziende Enterprise e Midmarket in diversi settori. Questa operazione rafforza il nostro ruolo di partner strategico per la digitalizzazione delle imprese. E crea valore concreto per il mercato e nuove opportunità di crescita per il nostro team.”

Luciano Russo, Fondatore e Managing Partner di IT PAS

“Siamo entusiasti di entrare a far parte di Var Group. Questa partnership ci permetterà di sviluppare nuove sinergie, ampliando la nostra capacità di supportare i clienti con soluzioni integrate e innovative.”

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa

“Continuiamo a investire in innovazione e competenze, accompagnando le imprese nella loro evoluzione digitale. L’acquisizione di IT PAS si inserisce nel percorso di trasformazione industriale, sempre più focalizzato su digitalizzazione, AI e cybersecurity, con l’obiettivo di generare valore sostenibile a lungo termine.”