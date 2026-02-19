Cassa Centrale Banca completa la dismissione del mainframe

Cassa Centrale Banca e Allitude annunciano il completamento della dismissione del sistema mainframe, traguardo che segna un momento chiave nel percorso di modernizzazione tecnologica del Gruppo. L’iniziativa, parte integrante del Piano Strategico 2025‑2027, rappresenta uno dei progetti di trasformazione più rilevanti nel panorama bancario italiano.

Re-Hosting di Cassa Centrale

Il programma di Re‑Hosting, guidato da Allitude, ha comportato la migrazione di oltre 120 applicativi, 13.000 programmi e circa 900 archivi. Ha coinvolto aree critiche dell’operatività bancaria come carte, POS, ATM e servizi digitali. L’intero processo è stato condotto con un approccio graduale, supportato da test approfonditi e monitoraggio continuo. Inoltre ha garantito alle Banche del Gruppo continuità, stabilità e sicurezza in ogni fase.

Lo spegnimento definitivo del mainframe conclude un percorso pluriennale che ha permesso di traghettare le infrastrutture verso una piattaforma più flessibile, scalabile e orientata all’innovazione. Un percorso in linea con le esigenze di un settore in rapida evoluzione. Il progetto si inserisce in un più ampio programma di investimenti tecnologic. Negli ultimi anni il Gruppo ha destinato oltre 200 milioni di euro alla modernizzazione dei sistemi, con ulteriori investimenti previsti nel triennio 2025‑2027.

Manuele Margini, CIO di Cassa Centrale Banca e Amministratore Delegato di Allitude

«La dismissione del mainframe non è stata un semplice atto tecnico, ma il risultato di una scelta chiara e coraggiosa. È un traguardo storico che testimonia la capacità del Gruppo di governare una trasformazione complessa, garantendo continuità, sicurezza e qualità dei servizi. Con visione di lungo periodo e collaborazione, abbiamo costruito le basi tecnologiche per il futuro».

Chi è Allitude

Allitude, società di outsourcing informatico e back‑office del Gruppo Cassa Centrale, nata nel 2020, conta oggi oltre 770 dipendenti, 8 sedi operative e più di 150 clienti serviti in tutta Italia. Ha un fatturato superiore ai 300 milioni di euro. Il Gruppo Cassa Centrale – con 65 BCC, Casse Rurali e Raiffeisenkassen, 1.498 sportelli, oltre 12.000 collaboratori. Il suo attivo di 91 miliardi di euro – si conferma tra i primi dieci gruppi bancari nazionali.

La conclusione del progetto di re‑hosting, quidi, rappresenta quindi un passo fondamentale verso un modello tecnologico più moderno, resiliente e capace di sostenere le sfide future del settore bancario. Rafforza, inoltre, la capacità di innovazione del Gruppo Cassa Centrale.