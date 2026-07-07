Zucchi rimescola l’estero: Michel Pistorio nuovo Export Director

Oleificio Zucchi sta attraversando una fase industriale e strategica di grande rilevanza. L’azienda sta consolidando un percorso di crescita che negli ultimi anni ha visto l’ampliamento della capacità produttiva, l’evoluzione della gamma. E inoltre un forte investimento sulla sostenibilità di filiera. In questo contesto, la dimensione internazionale è diventata una leva decisiva. Zucchi esporta oggi in decine di Paesi e punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza nei mercati ad alto potenziale, dove il Made in Italy agroalimentare continua a rappresentare un asset competitivo.

Una carriera segnata da una forte competenza nella gestione del P&L

È in questo scenario che si inserisce la nomina di Michel Pistorio come nuovo Export Director. Una scelta che non riguarda solo la struttura commerciale, ma l’intero posizionamento globale dell’azienda. Pistorio porta con sé oltre 14 anni di esperienza internazionale nel food & beverage. Esperienza maturata in realtà di primo piano del comparto wine & spirits, dove ha guidato mercati complessi in Europa, Africa e nel canale Travel Retail. La sua carriera è segnata da una forte competenza nella gestione del P&L, nella definizione delle strategie di go‑to‑market e nella costruzione di reti distributive solide e performanti. È un manager abituato a lavorare con brand premium, con dinamiche di mercato articolate e con team multiculturali: un profilo perfettamente allineato alle ambizioni globali di Zucchi.

Nel nuovo ruolo, Pistorio avrà la responsabilità di definire le priorità geografiche, ottimizzare la route to market, rafforzare i key account internazionali e sviluppare partnership commerciali di lungo periodo. Supervisionerà circa quaranta mercati esteri, con l’obiettivo di accelerare la crescita nei Paesi dove la domanda di prodotti italiani di qualità è in forte espansione. La sua missione sarà anche quella di integrare le strategie commerciali con la visione industriale dell’azienda. E valorizzare gli investimenti compiuti da Zucchi sulla sostenibilità, sulla tracciabilità e sulla qualità certificata degli oli.

Alessia Zucchi, Presidente e Amministratore Delegato

Alessia Zucchi, Presidente e Ad, ha sottolineato come questa nomina rappresenti un passo importante nel rafforzamento della struttura manageriale dedicata all’export. L’azienda sta vivendo un momento di consolidamento e apertura: la crescita internazionale è una priorità. E inoltre richiede competenze specifiche, visione strategica e capacità di costruire relazioni solide con partner globali. Pistorio arriva proprio per questo: per trasformare il potenziale internazionale di Zucchi in una crescita sostenuta e profittevole.

Con questa nomina, Oleificio Zucchi conferma la volontà di crescere oltre i confini nazionali, portando nel mondo un modello industriale che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità. Una strategia che ora trova una guida dedicata, capace di trasformare l’ambizione internazionale in risultati concreti.